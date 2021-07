Das Bergrennen in Mickhausen ist abgesagt

Plus Nach der Absage im vergangenen Jahr wird es auch heuer kein Bergrennen in Mickhausen geben. Warum die Behörden die Motorsportveranstaltung nicht genehmigten.

Schlechte Nachrichten für die Freunde des Motorsports: Nach 2020 wird es auch heuer kein Bergrennen in Mickhausen geben. Am Donnerstag informierte Landrat Martin Sailer die Vereinsspitze des veranstaltenden Automobil Sportclubs (ASC) Bobingen über die Entscheidung des Landratsamtes und der Regierung von Schwaben.