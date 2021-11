Dorfzentrum Münster: So sieht das Herzstück im Mickhauser Ortsteil aus

Plus Auf dem Dorfplatz im Mickhauser Ortsteil Münster ist das neue Gemeinschaftshaus bereits erkennbar. Was es einmal alles bieten soll.

Mit dem Aufrichten des Dachstuhls vor wenigen Tagen ist das Bauprojekt "Neue Mitte Münster" in seine nächste Bauphase getreten. Im Bereich der Marktstraße und des Klosterweges des Mickhauser Gemeindeteils entsteht nach den Plänen des Architekturbüros Rieger ein Dorfgemeinschaftshaus mit Bürgersaal, Gerätehaus (samt Fahrzeughalle) und Vorplatz. Nun endlich ist zu erkennen, wie das künftige Dorfzentrum in etwa aussehen könnte.