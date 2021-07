Mickhausen

vor 41 Min.

Für Schloss-Besucher soll es in Mickhausen einen eigenen Parkplatz geben

Plus Das Staudenschloss in Mickhausen erhält auf einem Areal an der Schmutter rund 200 Parkplätze. Besucher müssen dann nicht mehr im Ort parken.

Von Siegfried P. Rupprecht

Jetzt ist klar, wie Besucher in Zukunft zum Staudenschloss kommen: Sie sollen außerhalb auf einem Parkplatz ihre Autos abstellen und dann zum Schloss laufen.

