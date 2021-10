Haushalt 2022: Mickhausen muss den Gürtel enger schnallen

Plus Kindergarten und Dorfgemeinschaftshaus reizen die finanziellen Möglichkeiten von Mickhausen nahezu aus. Das wirkt sich auch auf den Haushaltsplan 2022 aus.

Die Vorberatung zum Haushaltsplan 2022 und die zugehörige Finanzplanung nahmen bei der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats Mickhausen breiten Raum ein. Dabei werde neben den geplanten Investitionen das zu erwartende Ergebnis des Jahres 2021 einen ganz entscheidenden Einfluss auf die Etatplanung nehmen, so Kämmerer Stefan Januschke. Gleichzeitig betonte er, dass zum jetzigen Zeitpunkt jedoch viele Ansätze noch nicht in trockenen Tüchern seien.