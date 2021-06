Mickhausen

vor 16 Min.

Mickhausens Kita-Baustelle nimmt langsam Gestalt an

Plus Seit einem Jahr wird der Kindergarten St. Wolfgang in Mickhausen um- und ausgebaut. Im Herbst sollen die ersten Räume der neuen Kita bezugsfertig sein.

Von Walter Kleber

Auch wenn es von außen auf der Baustelle des Kindergartens St. Wolfgang in Mickhausen auf den ersten Blick derzeit recht ruhig zugeht: Im Inneren laufen die Bauarbeiten weiter auf Hochtouren. Genau ein Jahr ist es jetzt her, seit in der Staudengemeinde Mitte Juni 2020 die ersten Bagger aufgefahren und dem steilen Hang zwischen dem bestehenden Kindergartengebäude und dem Pfarrhof zu Leibe gerückt sind. Denn neben dem finanziellen Kraftakt für die Gemeindekasse war und ist das schwierige Hanggelände hoch oben am Kirchberg die größte Herausforderung für Planer und Baufirmen.

Themen folgen