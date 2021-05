Motorradfahrer stürzt und verletzt sich

Beim Überholen kam ein Motorradfahrer zwischen Waldberg und Mickhausen zu weit nach links. Das hatte Folgen.

Leichte Verletzungen zog sich ein 33-jähriger Motorradfahrer zu, der am Samstag auf der Kreisstraße zwischen Waldberg und Mickhausen gestürzt war. Der Mann wollte ein Auto überholen und kam dabei nach links von der Fahrbahn ab. Vorsorglich wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Schadenshöhe an dem Krad ist derzeit nicht bekannt.

