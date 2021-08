Auflösung des Soldatenvereins in letzter Minute abgewendet

Plus Der Soldaten- und Kameradschaftsverein Mickhausen-Münster stand kurz vor der Auflösung. In letzter Minute fand sich eine Lösung für den Traditionsverein.

Buchstäblich in letzter Minute haben die Mitglieder des Soldaten- und Kameradschaftsvereins Mickhausen-Münster die drohende Auflösung des Traditionsvereins mit seiner über 125-jährigen Geschichte abgewendet, für den sich keine Vereinsführung gefunden hatte.