Bauprojekt "Neue Mitte Münster" nimmt Formen an

Plus Auf dem Dorfplatz in Münster ist allmählich zu erkennen, wie die "Neue Mitte" des Mickhausener Gemeindeteils künftig aussehen wird.

Nach dem Teilabriss des Feuerwehr-Gerätehauses im Frühsommer sind die Umrisse des künftigen Bürgersaales inzwischen schon deutlich zu erkennen. Rund um die Fahrzeughalle, die erhalten bleibt, entstehen im Bereich der Marktstraße und des Klosterweges nach den Plänen des Architekturbüros Rieger ein Dorfgemeinschaftshaus mit Bürgersaal und ein schmucker Dorfplatz. Der nach Süden angebaute und unterkellerte Teil des Gebäudes mit dem bisherigen Aufenthaltsraum und den sanitären Anlagen, der von 1976 bis 2012 auch die Kanzlei der Gemeinde Mickhausen beherbergt hatte, musste für das Bauprojekt weichen.