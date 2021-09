Mickhausen

vor 2 Min.

Ökofen baut eine dritte Halle in Mickhausen

Die Deutschlandzetrale von Ökofen wächst: Jetzt wird eine neue Halle in Mickhausen gebaut.

Plus Die Deutschlandzentrale des Heizungsspezialisten Ökofen wächst. Auch neue Arbeitsplätze entstehen in den Stauden.

Von Maximilian Czysz

Das Pelletheizungen-Unternehmen Oköfen vergrößert sich in Mickhausen. In dieser Woche war Baubeginn für die dritte Halle am Standort.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

