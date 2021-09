Staudenpfarreien begrüßen neuen Seelsorger in Grimoldsried

Plus Aus allen sechs Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft Stauden begrüßten die Gläubigen ihren neuen Pfarrer Andreas Schmid während der Bergmesse in dem Mickhauser Ortsteil.

Pfarrer Andreas Schmid übernahm Anfang September die Leitung der Pfarreien Grimoldsried, Langenneufnach, Mickhausen, Mittelneufnach, Reichertshofen und Walkertshofen und tritt somit die Nachfolge von Pater Joji an, der wieder in seine indische Heimat zurückgekehrt ist.