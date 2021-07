Staudenpfarrer Pater Joji packt schon seine Koffer

Plus Nach acht Jahren zieht es den Seelsorger in seine Heimat nach Indien zurück. Im Gepäck hat er viele Erinnerungen und Eindrücke aus seinen sechs Stauden-Pfarreien.

Staudenpfarrer Pater Joji John sitzt schon fast auf gepackten Koffern. Der indische Seelsorger verlässt zum 1. September die Pfarreiengemeinschaft (PG) Stauden und kehrt in sein Heimatkloster in Kerala zurück. Nach acht Jahren geht er mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge. Die Stauden seien ihm ans Herz gewachsen. Und er meint damit nicht nur die Landschaft vor der Haustüre seines Pfarrhofs, sondern vor allem die Menschen, deren Seelsorger er mit ganzem Herzen war.