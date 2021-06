Unfallflucht auf Firmenparkplatz in Mickhausen

Ein Autofahrer hat auf einem Firmenparkplatz in Mickhausen ein anderes Auto beschädigt und ist danach weggefahren. Die Polizei sucht Zeugen der Unfallflucht.

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Mickhausen. Wie die Ermittler mitteilen, wurde am Montag in der Zeit zwischen 10 und 19 Uhr ein Wagen auf einem Firmenparkplatz in der Schelmenlohe angefahren. Der Unfallfahrer entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Erhebliche Schäden an Opel nach Unfallflucht in Mickhausen

Die Schäden an dem roten Opel sind erheblich: Neben einem kaputten Außenspiegel ist auch der Lack auf der kompletten rechten Fahrzeugseite in Mitleidenschaft gezogen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 2000 Euro. Zeugen sollen sich unter 08232/9606-0 melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: