Wie gefährlich sind die Risse in der Herrgottsruhkapelle?

Plus Im Mauerwerk der Herrgottsruhkapelle zeigen sich Risse. Die sei aber kein Grund zur Besorgnis, hieß es bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins.

Auch zehn Jahre nach seiner Gründung geht dem Förderverein, der sich das ganze Jahr über um die Herrgottsruhruhkapelle hoch über Mickhausen kümmert, die Arbeit nicht aus. Das wurde jetzt ein weiteres Mal bei der Jahreshauptversammlung im Schlosshofsaal deutlich. Auch wenn - bedingt durch die anhaltende Corona-Lage - alle traditionellen Veranstaltungen im Jahreslauf auch heuer nicht stattfinden konnten, gab es für den rührigen Vereinsvorstand um Vorsitzende Margit Vogel in und um die Kapelle wieder viel zu tun. Ihr ausdrücklicher Dank galt "Kapellenpflegerin" Monika Rinke und ihrem Team, die sich das ganze Jahr über um den Schmuck und die Sauberkeit der Kapelle kümmern. Vor allem der Blumenschmuck im Wechsel der Jahreszeiten sei ein Aushängeschild der Herrgottsruhkapelle.