Zu niedrig? Rechnungsprüfung moniert Kitagebühren in Mickhausen

Plus Die überörtliche Prüfstelle empfiehlt der Gemeinde Mickhausen, die Kindergartenbeiträge dringend zu erhöhen. Das sagt der Gemeinderat dazu.

Die Staatliche Rechnungsprüfungsstelle im Landratsamt Augsburg empfahl der Gemeinde Mickhausen dringend eine Gebührenerhöhung im Kindergarten St. Wolfgang. Das ging aus der überörtlichen Rechnungsprüfung der Aufsichtsbehörde hervor. Der Prüfbericht war, soweit er öffentliche Themen betraf, Bestandteil der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.