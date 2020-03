vor 48 Min.

Mickhausen ist vorübergehend schuldenfrei

In einem Jahr muss die Gemeinde allerdings wieder einen Kredit aufnehmen. Wie das 750. Jubiläum des Ortes gefeiert wird

Von Siegfried P. Rupprecht

Die Vorberatung zum Haushaltsplan 2020 waren ein Thema der jüngsten Gemeinderatssitzung. Stefan Januschke, Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft Stauden, erläuterte die Rücklagen: Sie hätten sich auf rund 1,7 Millionen Euro angehäuft. Doch diese Summe wird von der Kommune auch dringend benötigt.

Damit soll in den Erweiterungsbau des Kindergartens am Kirchberg und in die Ortsmitte im Gemeindeteil Münster mit Bürgersaal, Dorfplatz und Sanierung des Feuerwehr-Gerätehauses investiert werden. Darüber hinaus fordere auch die Kanalsanierung ihren finanziellen Tribut, so Januschke. Der letzte Betrag für die Generalinstandsetzung belaufe sich auf 340000 Euro. In diesem Zusammenhang seien künftig auch die Kanalgebühren neu zu überdenken.

Der Kämmerer erwähnte unter anderem auch die Schlüsselzuweisung, ein Mittel der Gemeindefinanzierung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs. Sie nähme in Mickhausen jedes Jahr zu. Diesmal seien es 536600 Euro. Die Gewerbesteuerumlage gehe auf 35 Prozent zurück, die Kreisumlage sinke auf 48 Prozent.

Die Ansätze für die Kindergartenerweiterung seien auf drei Millionen Euro zu erhöhen, verteilt auf die Jahre 2020 bis 2022, so Januschke. Bei diesem Großprojekt seien 2,9 Millionen Euro an Baukosten angesetzt sowie 100000 Euro für Mobiliar und Ausstattung. An Zuschüsse würden rund eine Million Euro fließen. Bürgermeister Hans Biechele kündigte an, dass der Rohbau bis Oktober stehen soll und die komplette Fertigstellung für 2022 anvisiert sei.

Die neue Ortsmitte mit dem Dorfgemeinschaftshaus in Münster veranschlagte Januschke mit Baukosten von 1,3 Millionen Euro, abzüglich geschätzten Eigenleistungen von 200000 Euro. Zunächst sollen für den Bau 150000 Euro bereitgestellt werden, der Rest in den folgenden beiden Jahren. Auch beim Breitbandausbau tut sich etwas. Er soll bis Sommer in allen Ortsteilen abgeschlossen sein, berichtete der Bürgermeister.

Abgeschlossen ist Ende März auch das letzte Darlehen der Gemeinde. Zu diesem Zeitpunkt läuft die Zinsfestbindung aus und die verbleibende Schuld von knapp 171000 Euro wird zurückbezahlt. Darauf einigte sich der Gemeinderat einstimmig. Dann ist Mickhausen schuldenfrei, zumindest vorübergehend. Denn das Haushaltsjahr 2020 wird eine kleinere Darlehensaufnahme aufweisen müssen, die jedoch wahrscheinlich nicht in Anspruch genommen werden muss, verdeutlichte der Kämmerer.

Dick kommt es für die Gemeinde allerdings im Jahr 2021. „Hier wird eine große Kreditaufnahme mit rund 1,3 Millionen Euro notwendig“, erklärte Januschke. Das sei aber noch vertretbar, da keine Altschulden mehr bestehen.

Ebenfalls breiten Raum nahmen in der Gemeinderatssitzung die Vorbereitungen zur 750-Jahr-Feier Mickhausens ein. Bürgermeister Biechele verwies darauf, dass im Rahmen des kommenden Schlosshoffestes Stelltafeln aufgebaut werden, die markante Ereignisse der Gemeinde beinhalten sollen. Volkskundeprofessor Walter Pötzl halte den Festvortrag. Auch aus dem Gemeinderat kamen Ideen zum Jubiläum. Christian Klotz schlug eine Chronik vor, Monika Wagner regte die Präsentation von Kunsthandwerken und alten Geräten aus Haushalt und Landwirtschaft an. Zweiter Bürgermeister Walter Lämmermeyer empfahl die Herstellung eines ortsbezogenen Puzzles mit 750 Teilen.

Themen folgen