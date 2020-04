vor 22 Min.

Ministranten lassen ihren Pfarrer nicht allein

Pfarrer Mariusz Pluta ist als einziger in der Kirche echt. Aber er freut sich über den tollen Einfall seiner Ministranten, die ihm so beistehen.

Was sich Mädchen und Buben aus der Bobinger Siedlung ausgedacht haben

Von Anja Fischer

Da staunte Pfarrer Mariusz Pluta aus der Bobinger Siedlung nicht schlecht, als er am vergangenen Samstagabend die Kirche zusperren wollte. Eine ganze Gruppe Ministranten schien um den Altar versammelt. „Im ersten Schrecken dachte ich, meine Minis halten verbotenerweise eine Gruppenstunde ab, und sprach sie an“, sagt Pluta. Dann aber erkannte er, dass zwar die Messgewänder auf den Stühlen so drapiert wurden, als würden Ministranten dort sitzen, die „Köpfe“ waren aber nur Bilder.

Die Ministranten der Pfarrei „Zur Heiligen Familie“ wollten „ihren“ Pfarrer eben nicht allein lassen. Während viele Gläubige und Pfarreimitglieder in den Kirchen Bilder aufstellen, haben die Ministranten mit Puppen noch eines drauf gelegt.

Pfarrer Mariusz Pluta freut es: „Es ist für mich kein richtiges Ostern, wenn ich das Fest nicht mit meiner Gemeinde feiern kann“, sagt er und gibt zu: „Mir fehlt die Gemeinschaft der Gemeinde in den Gottesdiensten.“ Die Heilige Messe sei kein Ritual allein für ihn, sondern für das Volk, zu einem Gottesdienst gehöre einfach eine Gemeinde. Es gehe einem als Pfarrer zu Herzen, wenn man den Leuten nicht beistehen, sich mit ihnen freuen oder mit ihnen trauern könne.

Gerade deshalb sei es eine tolle Überraschung gewesen, dass die Ministranten mit ihrer Aktion zeigen: Du bist nicht allein in der Kirche. Wir wollen auch bei dir sein. Wenn schon nicht persönlich, dann wenigstens mit unseren Bildern. Für Pfarrer Mariusz Pluta ist das ein Zeichen, dass die Menschen und seine Gemeinde zusammen halten. Er gehe, so erzählt der Seelsorger, nun mit einem viel positiveren Gefühl in die Osterwoche, dem wichtigsten Fest der Katholiken.

Um trotz der aktuellen Situation mit möglichst vielen Gläubigen das Osterfest feiern zu können, hat sich die Pfarreiengemeinschaft Bobingen einiges einfallen lassen. Zum einen liegt in allen Kirchen ein Gebetsheft aus, wie Stadtpfarrer Thomas Rauch erzählt. „Die Heilige Woche fällt nicht aus, nur weil wir nicht gemeinsam feiern können“, betont er. Das Gebetsheft, auf dessen Vorderseite die Osterkerzen aller fünf Pfarreien als Zeichen der Gemeinsamkeit und Hoffnung abgebildet sind, soll Impulse und Anregungen für die Osterfeier zu Hause liefern.

Zugleich bieten die Pfarreien unterschiedliche Angebot an: In allen Kirchen wird am Karsamstag bereits um 20 Uhr die Osternacht gefeiert. Der Gottesdienst aus der Heilig Kreuz-Kirche in Straßberg wird live gestreamt. Bei Interesse kann man sich melden unter mail@schuller-florian.de oder per Telefon unter 08234/41517. Nach der Feier der Osternacht wird Pfarrer Mariusz Pluta in der Siedlung für seine Gemeinde Kerzen mit dem Osterlicht vor die Kirchentür stellen. Dort können sie einzeln von den Pfarreimitgliedern abgeholt werden.

