08.10.2020

Miriam Roider schließt auch ihr drittes Tanzstudio in Königsbrunn

Plus Eine Tänzerin, die mehr als nur Showbiz bot, verabschiedet sich: Miriam Roider schloss ihr drittes Tanzstudio. Sie hat sich einer ganz neuen Beschäftigung zugewandt.

Von Andrea Collisi

In drei eigenen Tanzstudios hat Miriam Roider alle Altersgruppen von Kindern, Jugendlichen und auch unterschiedlichen Erwachsenengruppen unterrichtet. Dabei war vom klassischen Ballett über Hiphop, Jazz und Modern Dance alles vertreten, sie präsentierte dies zuletzt alle zwei Jahre in einem mehrstündigen Programm. Die Jahre zuvor war sie mit ihren Schülern in zahlreichen Shows, auf Bällen, Bühnen oder arbeitete bei Faschingsauftritten mit dem CCK zusammen und in der Brunnenschule wie im FFH mit Menschen mit Beeinträchtigungen. „Das hat mir viel Freude gebracht“, sagt sie. Nun verabschiedet sie sich und schloss ihr drittes Tanzstudio „Intakt-Well you & Dance“ in Königsbrunn.

Miriam Roider choreographierte Modeschauen, sie nahm mit ihren Schülern an der IFA Messe in Barcelona genauso teil wie an Europa-und Weltmeisterschaften und sie selbst beeindruckte schon vor 25 Jahren mit berührenden Choreographien in der katholischen Kirche zur Göttlichen Vorsehung. „Das war wirklich etwas ganz Außergewöhnliches und Besonders damals, dass dies möglich wurde und hat mich selbst berührt.“ 2018 hinterließ sie erneut einen bleibenden Eindruck in der evangelischen Kirche St. Johannes mit ihrer Choreographie zum Thema Heilung. Im Zuge des damaligen Festivals „kunst & gesund“, tanzte Roider die Worte der Bibel mit einer langjährig zusammengewachsenen Truppe junger Frauen.

Miriam Roider wächst in einer Künstlerfamilie auf

Roider, 1962 in Lübeck in eine Künstlerfamilie hineingeboren, wuchs mit Tanz, Theater und klassischer Musik (Vater Dirigent) auf. Im Alter von vier Jahren begann sie ihre am Ende 15-jährige Tanzausbildung in Hof, Wien und Augsburg mit Zusatzlehrgängen an der Tanzwerkstatt in Düsseldorf und im Tanzhaus NRW. Hatte sie als Kind das Ballett im Theater fasziniert, so spürte sie schon als junge Frau, dass sie dies nicht ein Leben machen wollte.

Die Welt dort hat zwei Gesichter: das schöne Glanzvolle im Scheinwerfer, bei dem man immer lacht und schön aussieht, und dann das des dauerhaft beständigen Übens sowie des ewigen Konkurrenzkampfes – alles zusammen mache oft müde und kaputt. Sie wollte zwar tanzen, aber sie wollte Botschaften genauso den Menschen vermitteln wie möglicherweise auch mal mit einem Tanz provozieren. „Vor allem aber wollte ich gesund bleiben an Seele, Geist und Körper. Und all das auch vermitteln als Lehrerin.“

So vollzog sie weitere Ausbildungen im Bereich mentale Fitness, Entspannungs- und Fitnesstrainer und schloss zusätzlich noch eine vollständige Yogaausbildung am Yogainstitut München ab. Sie wurde Dozentin und Referentin beim Deutschen Sportlehrerverband, Deutschen Sportverband wie dem Bayerischen Landesportverband, um sich dann mit 27 Jahren selbstständig zu machen. In dieser Zeit kamen ihre drei Töchter zur Welt. Sie konnte Muttersein und Tanzpädagogin vereinbaren.

Sie hatte drei Tanzstudios in Königsbrunn

Miriam Roider war und ist auch Kämpferin und Athletin. Sie hatte als Jugendliche neben dem Ballett auch Eiskunsttanz als Sport ausgeübt und später in einem Tanzstudio in einer Augsburger Kaserne durch eine amerikanische Tanzlehrerin Jazz und Hiphop gelernt. Roider lernt gern und schnell und gibt auch gern weiter. Im Lauf der Zeit hatte sie drei Tanzstudios, die je nach der Zeit auch ihre ganz spezielle und unterschiedliche Ausprägung aufzeigten Doch jetzt hat sie aufgehört und sich einer ganz anderen Beschäftigung zugewandt.

Nach langer Zeit ist sie wieder angestellt und genießt es. „Alles hat seine Zeit, seine Berechtigung, seine innere Bestimmung gehabt. Ich habe viel erleben dürfen, auch viele gute Begegnungen“. Leider, klagt die 59-Jährige, sei unsere heutige Zeit schnelllebig und der Alltag sehr dicht angefüllt mit Terminen schon bei den Kindern. Die Kinder könnten sich auch nicht mehr so entspannen und fallen lassen. Dies und die Pandemie mit dem Lockdown, bei dem sie schon die volle Breitseite als Soloselbstständige erfahren habe, hätten die Entscheidung leicht gemacht, auch wenn sie doch einigen Schülern nachtrauert.

Miriam Roider: Bin keine Unternehmerin

„Mein Herzblut hängt an jedem Menschen“, so bekennt sie: „ Ich freu mich über solche Rückmeldungen wie diese, dass sich Frauen, die bei mir getanzt haben, mir auch heute noch schreiben, beispielsweise, wie sie im Alltag ihren Körper bewusst wahrnehmen und immer wieder ihre Haltung ausrichten.“ Oder dass einige ihre eigenen Kinder zum Unterricht brachten – über die Zeit sei man zu einer großen Familie zusammengewachsen.

Insgesamt hat sie sich damit abgefunden. „Ich bin keine Unternehmerin - für mich zählte das Menschsein und die Kreativität.“ Beides konnte sie leben und weitergeben, jetzt gehe sie nach diesen vielen Jahren durch die Hintertür, „aber erhobenen Hauptes.“

