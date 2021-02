vor 10 Min.

Miriam Streit-Zach bleibt Vorsitzende der Bobinger CSU

Plus Bei der Jahreshauptversammlung der Bobinger CSU wird Miriam Streit-Zach in ihrem Amt bestätigt. Die Wahl fand in ungewohntem Rahmen statt.

Von Elmar Knöchel

Etwas ungewohnt ging es zu auf der Jahreshauptversammlung der CSU. In der Singoldhalle, in die man der Abstandsregeln wegen ausgewichen war, verloren sich die insgesamt knapp 25 Besucher fast. Wegen der strengen Vorschriften musste die Versammlung so kurz wie möglich gehalten werden und für Redner wie Besucher galt ständige Maskenpflicht.

Daher war niemand böse, dass die rechtlich notwendigen Berichte der Vorstandschaft und des Kassenwarts quasi in Stichpunkten abgehandelt wurden. Der Hauptgrund für die Präsenzveranstaltung waren die Neuwahlen der Vorstandschaft, die in einer Videokonferenz nur kompliziert zu organisieren gewesen wären. Man bemühte sich sehr, die Wahlen so schnell als möglich und unter Wahrung aller Abstandsregeln abzuhalten. Auf eine politische Debatte, wie sonst üblich, verzichtete man ganz.

Schwimmbad und Impfzentrum sind bei CSU in Bobingen große Themen

Ortsverbandsvorsitzende Miriam Streit-Zach, die in ihrem Amt bestätigt wurde, wies alle Besucher darauf hin, dass Anfragen gerne per E-Mail an den Vorstand gerichtet werden könnten. Sie versprach eine prompte Beantwortung. Per Video wurde eine kurze Grußbotschaft des Bundestagsabgeordneten Hansjörg Durz eingespielt. Die Wartezeit zwischen den einzelnen Wahlgängen nutzte Bobingens Bürgermeister Klaus Förster, um den Anwesenden die Verschiebung der Badpläne zu erläutern.

Er betonte dabei, dass man sich die Entscheidung keinesfalls leicht gemacht habe. Die Finanzlage habe aber, bedingt durch die Ausfälle bei den städtischen Einnahmen von rund 6,5 Millionen Euro im Jahr 2020, keine andere Wahl gelassen. Förster sagte, dass man das Thema jedoch weiterhin verfolgen werde und dass die Entscheidung keine "Beerdigung des Projekts auf Raten" sei, wie von verschiedenen Seiten behauptet worden wäre. Sein Parteifreund Herwig Leiter ergänzte, dass auch die Folgekosten berücksichtigt werden müssten. Durch die besondere Lage in Zeiten der Pandemie könne momentan niemand beurteilen, wie sich das Verhältnis von Einnahmen und Ausgaben im Badbetrieb entwickeln werde. Daher sei eine Verschiebung auch aus seiner Sicht mehr als sinnvoll.

Danach informierte Klaus Förster die Anwesenden über den aktuellen Stand beim Bobinger Impfzentrum. Der Start sei für den 2. März geplant. Allerdings wären noch Schwierigkeiten mit der Terminsoftware zu überwinden. Denn im Moment gebe es Probleme, die Terminanfragen anhand der Postleitzahlen den jeweiligen Impfzentren in Gablingen oder Bobingen zuzuordnen. Daher könne es passieren, dass der Impfbeginn in Bobingen auf den 8. März verschoben werden müsse. Ab dann sollen in Bobingen pro Tag zwischen 400 und 500 Impfungen durchgeführt werden.

Inklusive der Neuwahlen zum Vorstand und der Festlegung der Delegierten für die Kreisvertreterversammlung, bei der über die Nominierung des Direktkandidaten zur Bundestagswahl abgestimmt wird, endete die Versammlung nach rekordverdächtigen eineinhalb Stunden.

Das ist der neue Vorstand der Bobinger CSU

Vorsitzende: Miriam Streit-Zach

Stellvertreter: Armin Falkenhain , Elisabeth König , Zeljka Demmler

, , Zeljka Demmler Schatzmeister: Gerhard Streit

Schriftführer: Jürgen Strampp

Beisitzer: Ernst-Hinrich Abbenseth , Otto Bachmeier , Johannes Daxbacher , Stefanie Deistung, Josef Doblinger , Prof. Dr. Matthias Oertel , Christine Mohn , Peter Volkert

, , , Stefanie Deistung, , Prof. Dr. , , Digitalbeauftragter: Johannes Benedikt Bögler

Ortsgeschäftsführer: Dr. André de Beisac

Kassenprüfer: Gerhard Mansard , Simone Reichinger

Die Delegierten sind Johannes Benedikt Bögler, Hans-Peter Dangl, Markus Ferber, Klaus Förster, Elisabeth König, Herwig Leiter, Jürgen Reichert und Miriam Streit-Zach.

