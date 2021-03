19:15 Uhr

Missbrauch im Malkurs: Rentner fasst Mädchen unter die Kleidung

Plus Beinahe wäre ein Mann aus dem Landkreis Augsburg ins Gefängnis gekommen. Er hatte eine achtjährige Schülerin bei einem Malkurs missbraucht.

Von Michael Siegel

Knapp an einer Gefängnisstrafe vorbeigeschrammt ist ein Rentner, der wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt worden ist. Er hatte in Rahmen eines Rechtsgesprächs ein Geständnis abgelegt. Seine 24-monatige Freiheitsstrafe setzte das Jugendschutzgericht des Augsburger Amtsgerichts zur Bewährung aus, zudem muss der Mann 4000 Euro Schmerzensgeld bezahlen.

Der Mann bot Malkurse für Kinder ab sieben Jahren an. An solch einem Kurs hatte im Sommer 2019 auch ein damals achtjähriges Mädchen teilgenommen. Eines Tages hatte das Kind laut Anklageschrift den Mallehrer um Hilfe gebeten. Dazu habe sich der Mann das Mädchen auf den Schoss gesetzt. Und er habe begonnen, dem Kind unter die Kleidung zu fassen.

Der Mann aus dem Landkreis Augsburg hat auch Kinderpornos auf dem Computer

Die näheren Umstände der Aufklärung dieses Delikts wurden vor Gericht nicht erörtert. Es wurde aber bekannt, dass der Angeklagte sich anfangs gegen die Anschuldigungen gewehrt und diese als "Unverschämtheit“ zurückgewiesen hatte. Nicht hilfreich erwies sich für ihn, dass bei einer Wohnungsdurchsuchung auf einem Laptop und einem Handy des Angeklagten fast 600 verbotene, kinderpornografische Bilder gefunden wurden.

Vorsitzender Richter Bernhard Kugler ergriff die Initiative und bat seine Schöffen, die Staatsanwältin, Verteidiger und Nebenklägervertreter zum Rechtsgespräch hinter verschlossenen Türen. Dieses Treffen erbrachte die Absprache, dass der Angeklagte mit einer Höchststrafe von zwei Jahren, aussetzbar zur Bewährung, rechnen könne, wenn er die Tatvorwürfe eingesteht. Zusätzlich umfasste die Absprache mehrere Auflagen.

Missbrauch im Malkurs: Staatsanwältin spricht von "Schweinerei"

Staatsanwältin Saskia Eberle bildete aus insgesamt drei Tatvorwürfen die Forderung nach einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren, die gerade noch zur Bewährung ausgesetzt werden könne. Sie verteidigte diese Forderung gegen etwaige Vorwürfe von "Kuscheljustiz“. Es sei abzuwägen zwischen den Interessen der Opfer und der Bestrafung des Angeklagten, gerade im sensiblen Umfeld der Jugendgerichtsbarkeit. Und da wiege für sie schwerer, dass möglicherweise zahlreichen kleinen Kindern und deren Eltern eine Zeugenaussage vor Gericht erspart bleibe, als wenn wegen eines fehlenden Geständnisses eine umfängliche Beweisaufnahme erforderlich wäre. Was passiert sei, sei zweifellos eine "Schweinerei“, bei der die Justiz auch kein Auge zudrücke.

Rechtsanwalt Andreas Thomalla, Verteidiger des Angeklagten, sagte, dass seinem Mandanten leid tue, was vorgefallen sei, dass er sich schäme und dass er um Verzeihung bitte. Die gesamten Ermittlungen und dabei zwei Wochen in Untersuchungshaft hätten ihm bei angeschlagener Gesundheit schwer zugesetzt. Er habe bereits 1000 Euro Schmerzensgeld gezahlt und sei trotz nur schmaler Rente bereit zu weiteren Zahlungen. Thomalla plädierte für eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten.

Ohne Geständnis hätte dem Mann eine Gefängnisstrafe gedroht

Richter Kugler verdeutlichte dem Angeklagten, wie hilfreich sein Geständnis im Rahmen der Verfahrensabsprache gewesen sei. Ohne dieses hätte er mit einem Urteil zwischen drei und vier Jahren Freiheitsstrafe, dann freilich ohne Bewährung, zu rechnen gehabt.

Das Jugendgericht verurteilte den Angeklagten wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern, wegen sexuellen Übergriffs und wegen des Besitzes von kinderpornografischen Schriften zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren. Diese Strafe setzte das Gericht vereinbarungsgemäß zur Bewährung aus, band diese dreijährige Bewährung aber an erhebliche Auflagen.

So muss der Angeklagte dem geschädigten Mädchen weitere 3000 Euro Schmerzensgeld bezahlen. Zudem muss er an mindestens fünf Gesprächen zum Thema "Kein Täter werden“ in München teilnehmen. Und er erhielt ein Kontaktverbot zu Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren außerhalb seiner eigenen Familie ausgesprochen. Er muss sich von Orten, wo sich Kinder und Jugendliche aufhalten, wie Kindergärten, Schulen oder Spielplätzen, die nächsten drei Jahre fernhalten. Richter Kugler appellierte an den Mann, die Auflagen penibel zu beachten, sonst werde er die Bewährung unverzüglich einkassieren. Weil das Urteil auf einer Verfahrensabsprache beruht, kann es frühestens eine Woche nach Verkündung rechtskräftig werden.

