Misslungene Gratis-Aktion: Bürger holen FFP2-Masken nicht ab

Plus Bedürftige und pflegende Angehörige können bei der jeweiligen Kommune kostenlose FFP2-Masken bekommen. Bisher ist die Aktion allerdings wenig erfolgreich.

Die Städte und Gemeinden bleiben auf den FFP2-Masken sitzen, die eigentlich kostenlos an pflegende Angehörige und Bedürftige verteilt werden sollten, wie eine kleine Umfrage unserer Redaktion ergab. Doch einfach verschicken können sie die Masken auch nicht. "Wir bekommen aus Gründen des Datenschutzes keine Adressen der Bedürftigen oder der pflegenden Personen", erklärt Gersthofens Bürgermeister Michael Wörle. Andere Landkreise hätten einen besseren Weg gewählt und die Verteilung nicht an die Gemeinden, sondern an die Agentur für Arbeit delegiert, wo entsprechende Daten vorlägen.

Und so stapeln sich beispielsweise im Rathaus in Untermeitingen Kisten mit FFP2-Masken. "Der vermeintliche Ansturm ist ausgeblieben. Die Nachfrage nach den Masken war sehr niedrig“, sagt Bürgermeister Simon Schropp, der auch Kreisvorsitzender des Gemeindetags ist: Die Gemeinde überlegt, wie sie die übrigen Schutzmasken nun am besten verteilt. "Uns wäre ein unbürokratischer Weg von Anfang an lieber gewesen, aber wir haben uns an die Vorgaben des Ministeriums gehalten“, sagt Schropp. Entsprechend konnten ältere Menschen drei und Bedürftige fünf Masken im Rathaus abholen.

Eine direkte Verteilung beispielsweise über die örtliche Tafel war nicht möglich. Er habe schon überlegt, den Menschen, die FFP2-Masken abgeholt haben, zusätzliche Masken per Post zu schicken. Weil sie sich bei der Abholung registrieren mussten, liegt ihre Adresse vor. Schropp geht davon aus, dass FFP2-Masken nicht nur in Untermeitingen liegen geblieben sind. "Ich bin mit anderen Bürgermeistern im Austausch und wir werden in der kommenden Kreisversammlung sicherlich über das Thema sprechen“, sagt er.

Königsbrunn hatte als größte Stadt des Landkreises die Eisarena zur Ausgabestelle umrüsten lassen. Mit aufgeklebten Pfeilen und Markierungen sowie reichlich Flatterband wurde für die Besucher eine Einbahnstraßenregelung samt corona-konformer Wartebereiche bis zur Abgabestelle inmitten der Eisfläche vorbereitet. Gebraucht wurde der geräumige Platz letztlich nur selten. Von den 8100 bereitgestellten FFP2-Masken wurden insgesamt 686 an 109 Bedürftige und 47 Pflegende abgegeben, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Ein Teil der übrig gebliebenen Masken gibt der Landkreis ans Impfzentrum nach Gablingen weiter. Der Rest verbleibt bei der Stadt Königsbrunn. Bedürftige und Pflegende können unter 08231/6060 einen Termin vereinbaren und ihre Gratismasken mit dem entsprechenden Berechtigungsnachweis ab sofort im Rathaus abholen.

Schwabmünchen gibt Masken an Tafeln weiter

Auch in Schwabmünchen hält sich die Nachfrage in Grenzen, berichtet Gabriele Knoll von der Stadt. Nur etwa 30 Masken wurden bislang abgeholt: "Wir haben eine Kiste an die Schwabmünchner Tafel weitergegeben, damit die sie an Bedürftige verteilt. Aber 2500 Masken liegen immer noch bei uns“, so die Verwaltungsangestellte. Das Büro, das man eigens für die Maskenausgabe im ehemaligen Forstamt eingerichtet hat, wurde wieder geräumt. Wer Masken abholen möchte, soll sich bei Gabriele Knoll melden (Telefon 08232/963352): "Wir schicken die Masken den Leuten auch gerne zu“, versichert sie. Warum die Nachfrage so gering ist, kann sich Gabriele Knoll auch nicht erklären: "Warum die Berechtigten die kostenlosen Masken nicht abholen, ist mir ein Rätsel.“

"Wir haben noch genügend Masken da“, versichert Bobingens Bürgermeister Klaus Förster. Von den 4500 Masken wurden nur etwa 800 abgeholt. Nachdem Bedürftige und pflegende Angehörige zunächst täglich die Masken abholen konnten, wurden die Zeiten nun eingeschränkt (mittwochs von 14 bis 16 Uhr und freitags von 10 bis 12 Uhr). "Wer da keine Zeit hat, kann auch gerne bei uns unter 08234/80020 anrufen und einen Termin ausmachen. In Ausnahmefällen kann man auch die notwendigen Unterlagen einscannen oder fotografieren und uns zumailen, dann schicken wir die Masken zu“, so der Bürgermeister. Zu den möglichen Gründen für die zögerliche Nachfrage sagt er: "Vielleicht haben sich die Menschen ja schon anderweitig versorgt oder keine Lust, irgendwo hinzufahren.“

Das müssen Berechtigte beachten

Jede Hauptpflegeperson kann am Wohnort der zu pflegenden Person drei Masken abholen. Bei der Abholung im Rathaus genügt es, wenn ein Schreiben der Pflegekasse vorgelegt wird, das den Pflegegrad der zu betreuenden Person nachweist. Zusätzlich erhalten viele Bedürftige im Landkreis FFP2-Masken. Empfänger von Grundsicherungsleistungen wie Hartz IV bekommen fünf Masken.

