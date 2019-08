vor 36 Min.

Mit 80 Jahren ist Schluss mit dem Ehrenamt

Inge Hurler war eine der ersten und der aktivsten Mitarbeiterinnen der Bobinger Freiwilligenagentur. Jetzt hört sie auf. Was sie all die Jahre angetrieben hat

Von Anja Fischer

Der Ausflug mit den Kindern auf die Haarburg im Bobinger Ferienprogramm war für Inge Hurler der letzte geplante Einsatz im Ehrenamt. Vor wenigen Wochen hat sie ihren 80. Geburtstag gefeiert und beschlossen, dies sei ein guter Zeitpunkt, um die vielen Einsätze in der Bobinger Freiwilligen-Agentur und Nachbarschaftshilfe ruhen zu lassen.

Die Leiterin der Freiwilligen-Agentur, Sabine Frenkenberger, verliert damit nicht nur eine ehrenamtliche Helferin der ersten Stunde, sondern auch jemanden, der „immer „Ja“ sagte und immer mithalf, wenn es etwas zu tun gab.“ Vor fünf Jahren, kurz nach der Gründung der Freiwilligen-Agentur stieß Inge Hurler zu der Gruppe aus Ehrenamtlichen, die mithelfen und anpacken, wenn es nötig ist. Sabine Frenkenberger erinnert sich: „Damals waren es nur zwei Leute, heute sind über 170 Personen bei uns gelistet.“ Inge Hurler war eine davon.

Die Arbeit mit Kindern liegt der Bobingerin

75 Jahre alt war Hurler als sie mit dem Ehrenamt begann. Bald war man dort froh um die rüstige Rentnerin, die sich die Zeit nahm und bei fast jedem passenden Einsatz dabei war. Sie erzählt: „Ich wollte immer gerne etwas mit Kindern machen. Das liegt mir einfach.“ So gab es bald Einsätze bei der Kinderbetreuung, in der Bücherei im Kindergarten und zur Unterstützung bei verschiedenen Veranstaltungen. Aber auch beim Seniorennachmittag oder der Seniorenbeiratswahl half Inge Hurler gerne mit. Ebenso wie in der Nachbarschaftshilfe. Für sie selbstverständlich: „Gerade die Nachbarschaftshilfe ist ja so wahnsinnig vielseitig und es sind oft nur Kleinigkeiten, die man machen muss. Aber man kann damit viel tun, damit es einem anderen etwas besser geht.“

Mit ihren 75 Jahren war sie zwar von Beginn an die Älteste, das störte die rührige Rentnerin aber nicht. Noch zu ihrem 80. Geburtstag wanderte sie im Allgäu, lief dabei auch durch die Breitachklamm. Das habe sie sich lange gewünscht, erzählt sie. Sie komme ja gebürtig aus dem Allgäu, auch wenn sie seit über 55 Jahren in Bobingen wohnt. Arbeit und Wohnung haben sie und ihren verstorbenen Mann damals hierher gebracht. „Von Hoechst gab es ein Angebot in der Zeitung, dass hier Arbeitsplätze und dazu Fabrikwohnungen angeboten werden“, erzählt Inge Hurler. Das sei verlockend gewesen. 55 Jahre waren die beiden verheiratet, brachten sich auch in das gesellschaftliche Leben ein.

Der Abschied fällt Inge Hurler nicht leicht

Inge Hurler wird nachdenklich. Viermal im Leben habe sie Einschnitte erlebt, die ihr Leben völlig umgekrempelt haben. 1945 die Aussiedlung der Familie aus dem Sudetenland, dann der Tod der Mutter als Hurler erst 14 Jahre alt war, der Tod der Großmutter und schließlich der Tod ihres Mannes. Das aber hat Inge Hurler nicht verbittert. Es habe eben viele gute und viele traurige Sachen gegeben. Aber am Ende habe sich immer alles zum Guten gewendet, stellt sie fest und bemerkt: „Jetzt habe ich mein Haus bestellt.“ Deshalb hat sie sich nun auch von ihrem ehrenamtlichen Einsatz verabschiedet. Es ist ihr nicht leicht gefallen, aber „ich bin jetzt 80 Jahre, das reicht.“

Zum Abschied gab es von Sabine Frenkenberger noch einen Strauß Blumen für den vielseitigen ehrenamtlichen Einsatz und die herzliche Einladung, gerne mal wieder vorbei zu schauen.

