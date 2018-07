vor 55 Min.

Mit Akkordeonmusik rund um die Welt

Das Orchester Monday Evening eröffnet die kleine Konzertreihe im Lesepark beim Mercateum

Von Sabine Hämmer

Im strahlenden Abendsonnenschein bei hochsommerlichen Temperaturen gab das Akkordeon Orchester Monday Evening unter Leitung von Sabine Leimer als erstes Orchester der Konzertreihe im Lesepark sein Gastspiel. „Die Musiker laden heute die zahlreichen Zuhörer beim Mercateum mit seiner historischen aufgedruckten Weltkarte, zu einer musikalischen Reise um die Welt ein“, kündigte Kulturbüroleiterin Ursula Off-Melcher die Serenade an.

Zu Gehör kamen viele altbekannte Melodien, deren Komponisten aus Tschechien, Belgien, Südamerika, Afrika, Italien und den Niederlanden stammen. Den Auftakt bestritten Werke der beiden tschechischen Komponisten Anton Dvořak und Friedrich Smetana. Von letzterem interpretierte das Orchester Passagen aus der weltbekannten Symphonie „Die Moldau“. Weiter ging es mit Filmmusik aus dem bekannten US-amerikanischen Thriller von 1992, „Bodyguard“. Über die Höhen und Tiefen des Lebens erzählte der nachfolgende Titel, „Spirit of Live“, aus der Feder des belgischen Komponisten Johann Nijs. Dynamisch aufbrausend oder sanft dahinfließend erlebte das Publikum seine spezielle Interpretation vom Lebensweg, meisterhaft umgesetzt von den Musikern. Ein „Aquarella do Brasil“ zeichneten diese danach gekonnt musikalisch auf.

„Vielen der Gäste dürfte auch der Komponist James Last bestens bekannt sein, der in den Sechziger- und Siebzigerjahren mit seinem „Happy Sound“ eine unkomplizierte neue Musikrichtung schuf“, erinnerte Ursula Off-Melcher. Mitgeschnippt wurde dann auch zum Ohrwurm „The Lions sleep tonight“, einem Stück, das insbesondere durch den Walt-Disney-Film „The Lion King“ Weltrum erlangte. Nostalgische Erinnerungen an die gute alte Filmzeit weckte der Song „La Le Lu“. „Da denke ich gerne an Heinz Rühmann, der seinem Filmsohn dieses Gute-Nacht-Lied in dem Streifen ,Wenn der Vater mit dem Sohne‘ vorsingt“, so Zuhörerin Margit Silniki.

Passend zur Fußball-WM gab es als Zugabe noch „Friends forever“, vom belgischen Komponisten Jacob de Haan zu hören. Die zweite Zugabe, bestehend aus einem bunten Reigen schwungvoller italienischer Schlager, leitete die Gäste ideal über, hin zum fröhlichen Beisammensein nach dem Konzert.

Nach dem großen Schlussapplaus und Rosengrüßen vom Kulturbüro für die Musiker wurden vom CCK-Catering-Team die Aktiven und Gäste in stimmungsvoller Atmosphäre mit kühlen Getränken bewirtet. Mit netten Begegnungen und regem Austausch klang der Konzertabend für die Besucher und Musiker aus.

wird am Montag, 9. Juli, um 19 Uhr mit dem Auftritt von Piano & Voice fortgesetzt.

