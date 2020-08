00:32 Uhr

Mit Bauanträgen in die Sommerpause

Langerringen legt den Bebauungsplan für die Linderhofstraße noch einmal aus

Von Hieronymus Schneider

In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause brachte der Gemeinderat noch einige Bauanträge über die Bühne, damit die Bauherren nicht allzu lange auf die Genehmigung warten müssen. Fünf von sechs Gesuchen wurde einstimmig das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Dabei handelt es sich in Langerringen um die energetische Sanierung eines Dachgeschosses mit Einbau von vier Gauben in der Weiherstraße und um die Erweiterung eines Nebengebäudes in der Hurlacher Straße. Im Ortsteil Gennach wurden der Anbau eines Behandlungsraumes an ein Einfamilienhaus in der Blumenstraße, der Neubau eines Einfamilienhauses in der benachbarten Alpenblickstraße und der Umbau eines ehemaligen Milchviehstalles zu einem Dienstleistungsbetrieb im Metzgerhandwerk in der Raiffeisenstraße befürwortet. Die Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen zum Neubau eines Einfamilienhauses im Langerringer Friedhofweg wurde vertagt, weil die Abgrenzung, ob dieses Vorhaben noch im Innen- oder schon im Außenbereich liegt, mit dem Landratsamt geklärt werden muss.

Beim Bebauungsplan „An der Linderhofstraße“ wurde die Planung vom Büro Arnold Consult an die Höhenlage der Straßenentwurfsplanung und des Baumbestandes aus naturschutzfachlicher Sicht angepasst. Deshalb wird der Plan erneut zur Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden ausgelegt. Die Auslegungsfrist wird auf zwei Wochen verkürzt. Bei der Bauleitplanung der Nachbargemeinde Ettringen für das Gebiet „Nördlich der Gotenstraße“ sahen die Gemeinderäte keine Beeinträchtigung der Belange Langerringes.

Bürgermeister Marcus Knoll teilte mit, dass die Firma Welzmüller den Bestattungsvertrag mit der Gemeinde zum Jahresende gekündigt hat. Die Arbeiten werden neu ausgeschrieben.

In der Schule wurde durch den Einbau eines Aufzugs die Barrierefreiheit hergestellt. Deshalb wird der Treppenlift von der Aula zum ersten Stock nicht mehr benötigt. Herbert Graßl (Freie Wähler) schlug vor, diesen Lift an die von der Turnhalle zum Schützenheim führende Kellertreppe zu versetzen. Der Bauhof wird den Treppenlift ausbauen und prüfen, ob ein Umbau möglich ist.

Herbert Rupprecht (Freie Wähler) beantragte die Anlage von Blühinseln im Gemeindegebiet.

