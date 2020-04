14:15 Uhr

Mit Gasbrenner beinahe das Haus angezündet

Eigentlich wollte der Mann nur Unkraut abfackeln. Warum er dabei fast das Haus in Brand gesetzt hat.

In Scherstetten war am Freitagnachmittag der Bewohner eines Einfamilienhauses damit beschäftigt, im Außenbereich mit einem Gasbrenner Unkraut zu bekämpfen. Er entzündete dabei unbemerkt einen hinter dem Haus befindlichen Holzunterstand.

Flammen schlugen bis zum Dachstuhl hoch

An dem trockenen Holz breitete sich der Brand sehr rasch aus, als dieser bemerkt wurde schlugen die Flammen bereits bis zum Dachstuhl hoch. Durch das schnelle Eingreifen der örtlichen und umliegenden Feuerwehren konnte ein Übergreifen des Brandes auf das Wohnhaus verhindert werden, wenige Augenblicke später wäre der Dachstuhl vermutlich großflächig in Flammen gestanden, berichtet die Polizei. So entstand nur im Bereich des Dachüberstandes und dem Holzunterstand, sowie den darin befindlichen Gegenständen ein geringer Brandschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

