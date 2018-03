02:57 Uhr

Mit Guinness und Dudelsack

Ein besonderer St. Patrick’s Day in den Ulrichswerkstätten dank der More Maids.

Von Reinhold Radloff

Um eine Woche vorgezogen hat die Buchhandlung Schmid den St. Patrick’s Day. Sie beging den Ehrentag in den Ulrichtswerkstätten in Schwabmünchen mit 280 Musikfreunden, die von der Mädelsgruppe More Maids begeistert waren.

Nein, durch ihr Outfit bestachen sie wirklich nicht, die First Ladies des Irish Folk, als sie in den Saal der bis auf den letzten Platz der Ulrichswerkstätten kamen. Eher schüchtern und wortlos betraten sie die Bühne. Gespannt wartete das Publikum, was es nach der vollmundigen Ankündigung von Hans Grünthalter erwartete. Doch schon nach dem ersten Lied war klar: Das wird für die Freunde irischer Volksmusik ein toller Abend. Die More Maids haben den Titel First Ladys des Irish Folk wirklich verdient.

Das Publikum spürt bei den vier jungen Frauen in jedem Moment des Abends die Begeisterung für ihre Musik und sieht es auch. Denn alle können bei ihren Liedern nicht still stehen oder sitzen, ja leben den Rhythmus der Lieder mit: Musik im Blut und in der Bewegung.

Begeisternd auch ihr vielstimmiger Gesang und die Variabilität bei den Instrumenten. Auf Wunsch von Hans Grünthaler wurde sogar erstmals Melodien mit dem irischen Dudelsack einstudiert und uraufgeführt. Bei den Liedern und Melodien handelt es sich vorrangig um jahrhundertealte Stücke, in der irischen Tradition des Storytellings verwurzelt. Es werden also Geschichten aus dem Leben in den Liedern erzählt, traurig, fröhlich, voller Melancholie, versponnen, schrullig, märchenhaft, wahrheitsgetreu, oft mit viel Herzschmerz. Die More Maids brachten aber auch Stücke aus der eigenen Feder zu Gehör, eins zum Beispiel mit dem Titel „Das umgedrehte Schaf“.

Den Frauen gelang es so gut wie nicht, das Publikum zu Zwischenrufen, beispielsweise „hep“ oder „hup“, wie in irischen Lokalen üblich, zu bewegen, vielleicht deswegen, weil es jeden Ton der Musik genießen wollte. Dass der Abend gefallen hatte, war trotzdem erkennbar, und zwar an der stürmischen Forderung nach Zugaben.

Natürlich wiesen die Frauen am Ende des Konzertes auf ihren CD-Verkauf hin, allerdings mit einem witzigen Nachsatz: „Wenn euch die CD nicht gefällt, schickt sie uns einfach wieder zurück. Wir schicken euch dann im Gegenzug eine, die uns nicht gefällt.“

Das hob die Stimmung noch einmal an, ebenso wie das irische Essen und das Guinness, das im Foyer der Ulrichswerkstätten angeboten wurde.

