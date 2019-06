vor 17 Min.

Mit Jauche gegen Blattläuse

Was tun gegen Blattläuse? Marina Hommer gibt dazu Tipps und erklärt, wie man eine Plage verhindern kann.

Von Anja Fischer

Lieber die Chemiekeule nehmen oder eine stinkende Brühe aus zersetzen Brennnesseln gießen? Für die Schülerinnen an der einsemestrigen Teilzeitschule für Hauswirtschaft in Schwabmünchen ist das nach ihrer letzten Unterrichtseinheit bei Marina Hommer vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten keine Frage mehr.

Es geht auch ohne Chemie

Im eigenen Garten würden die Studierenden auf jeden Fall auf organische Dünger oder selbstangesetzte Jauchen und Brühen gegen Blattläuse und zur Pflanzenkräftigung zurückgreifen, wie Stefanie Mayer aus Königsbrunn, Stephanie Ramelow aus Mickhausen und Eva Biber aus Schwabmünchen betonen. „Es geht auch ohne Chemie“, sind sie sich sicher. Und: „Man muss nicht immer alles kaufen, sondern kann vieles kostengünstig selbst ansetzen.“ Wie eine Jauche aus Brennnesseln oder Rhabarberblättern beispielsweise. Im Anteil 1:50 verdünnt, kann man sie sogar gegen Blattläuse auf die Blätter sprühen. Aber Vorsicht! Marina Hommer warnt die Schülerinnen: „Wenn es ein heißer Tag ist, verbrennen die Blätter.“ Besser ist es, einen bedeckten Himmel abzuwarten.

Vorbeugen ist noch besser

Und natürlich kann man vor allem vorbeugend schon viele Maßnahmen ergreifen, damit es im Hausgarten oder auf dem Balkon gar nicht erst zur Blattlausplage kommt. So ist es im Hausgarten wichtig, auf den Fruchtwechsel oder die Anlage von Mischkulturen – zum Beispiel mit Karotten und Zwiebeln – zu achten und den geeigneten Standort für die Pflanzen zu wählen. Auch die Abdeckung der Pflanzen mit Fliesen und Netzen kann helfen.

Eine weitere vorbeugende Pflanzenschutzmaßnahme ist die Förderung von Nützlingen. Auch im Schulgarten der Hauswirtschaftsschule steht ein großes Insektenhotel. „Das ist auch bewohnt“, weiß Hommer. Die Fachlehrerin bestätigt: „Die Nützlinge helfen uns beim Pflanzenschutz.“

Ein Meisenpärchen kann helfen

So frisst ein Marienkäfer am Tag rund 150 Blattläuse. Ein Meisenpärchen im Garten bringt es sogar auf 35 bis 75 Kilogramm an Insekten, die es in einem Jahr vertilgt. Ein oder zwei bezogene Meisenkästen könnten also dem Gärtner viel Arbeit ersparen.

Auch ein Hinweis, den die Studierenden der Hauswirtschaftsschule gerne mit nach Hause in den heimischen Garten oder auf den eigenen Balkon nehmen. Denn gerade beim Urban Gardening, beim Gemüse ziehen auf dem Balkon oder der Terrasse, reichen selbst angesetzte Jauchen oder Brühen aus, um gesunde, kräftige Pflanzen und damit eine gute Ernte zu haben. Zumal man bei kleinen Beständen auch keine großen Mengen ansetzen muss. Da reichen oft schon zwei Handvoll zerkleinerte Kräuter aus. Und es ist gut für den Umweltschutz und den eigenen Geldbeutel, wenn auf Chemie im Gartenbau verzichtet werden kann.

Einen Blick in den Schulgarten der Hauswirtschaftsschule in Schwabmünchen können Interessierte im Herbst werfen. Am 29. September, dem Michaeli-Markt, findet ein Tag der offenen Tür statt, an dem die Studierenden einen Einblick in den Schulalltag geben.

