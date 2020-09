vor 24 Min.

Mit Musik gegen den Hunger

In Bobingen finden Benefizkonzerte für Brot für die Welt statt

Sechs Instrumentalistinnen und Sängerinnen gestalten am Samstag, 19. September, um 19 Uhr und am Sonntag, 20. September, um 17 Uhr zwei Benefizkonzerte für „Brot für die Welt“ in der Dreifaltigkeitskirche in Bobingen.

Jessica Burckhardt, Anna Maresch, Paula Gutfleisch, Clara Suckart, Katharina Flossmann und Johanna Prinzing sind ehemalige Schülerinnen des musischen Gymnasiums Maria Stern in Göggingen. Die komplette Gestaltung der Konzerte haben die Mädchen selbst vorbereitet. Auch die Idee, diese als Benefizkonzerte zugunsten von Brot für die Welt zu machen, stammt von ihnen. Auf dem Programm stehen klassische und moderne Stücke, die in unterschiedlichen Besetzungen vorgetragen werden. Mit dabei sind Geige, Bratsche, Cello, Klavier, Horn und natürlich sechs wunderschöne junge Stimmen.

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei; es wird um Spenden gebeten. Aufgrund der geltenden Hygienevorschriften ist es notwendig, vorher im Pfarramt Plätze unter der Telefonnummer 08234/3683 zu reservieren. Dabei wird abgefragt, welche Personen nebeneinandersitzen dürfen, und es werden die Kontaktdaten erfasst. An der Abendkasse gibt es nur die vorreservierten Karten. (SZ)

