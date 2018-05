vor 38 Min.

Mit Musik um die Welt

Der Kammerchor Schwabmünchen gibt am kommenden Wochenende sein Frühjahrskonzert in der Stadthalle.

Kammerchor gibt Konzert in der Schwabmünchner Stadthalle

Von Sybille Heidemeyer

„Weit, weit weg“ – Mit Musik um die Welt – geht es in diesem Jahr für den Kammerchor Schwabmünchen und die Zuhörer des Frühjahrskonzerts am Samstag, 12. Mai, 19.30 Uhr, in der Stadthalle Schwabmünchen.

Die Sänger machen nach ihrem Abschied aus Schwaben mit „Muss i denn zum Städtele hinaus“ unter anderem Station in Brasilien, Mexiko, Russland, Japan und in Afrika. Sie präsentieren bekannte Melodien wie „La Cucaracha“, „Mas Que Nada“, „The Lion Sleeps Tonight“ und das „Lied der Wolgaschlepper“.

Und auch durch einige europäische Länder wie Schweden, Irland und Österreich führt die Reise - und natürlich singt der Kammerchor alle Lieder in der Originalsprache. „Die Zuhörer können sich auch in diesem Jahr wieder auf wunderschöne solistische Einlagen einiger Chorsänger freuen“, so Tobias Burann-Drixler, der den Kammerchor seit nunmehr 16 Jahren leitet.

Als musikalische Gäste begrüßt der Kammerchor Stefan G. Schmid und sein Schlagzeugensemble „Licca Percussiva“ aus Landsberg am Lech und den Münchner Pianisten Peter Papritz. Sie werden den Chor begleiten und auch solistisch zu hören sein.

Licca Percussiva ist ein vielseitiges Ensemble von jungen Schlagzeugern, das in variablen Besetzungen als Trio, Quartett, Quintett, Sextett bis hin zum Percussion- und Marimba-Orchester spielt. Sie konzertierten schon in vielen deutschen Städten wie Augsburg, München, Kempten, Stuttgart, Nürnberg, Lübeck. Außerdem unternahmen sie Konzertreisen in die Schweiz, nach Ungarn, Italien und auch nach Südkorea. 2012 erhielt Licca Percussiva den begehrten Kultursonderpreis des Landkreises Landsberg am Lech.

Peter Papritz erhielt mit sechs Jahren seinen ersten Klavierunterricht. Sein Musikstudium absolvierte er am Leopold-Mozart-Konservatorium in Augsburg in den Fächern Klavier und Gitarre. Nach dem Studium arbeitete er als Musikschulleiter, seit 2004 ist er freischaffender Künstler und Privatdozent für Klavier.

Er arbeitete unter anderem mit bekannten Künstlern wie Ambros Seelos, Roberta Kelly, Patrick Lindner und Joan Orleans. Regelmäßig gibt er Konzerte als Solist und mit verschiedenen Ensembles.