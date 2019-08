vor 1 Min.

Mit Präsidentenwechsel beginnt neues Lions-Jahr

Ambros Ablasser übergibt das Präsidentenamt des Lions Club Schwabmünchen-Lechfeld-Buchloe an Michael Grob. Sein wichtigstes Ziel hat er erreicht.

Die feierliche Amtsübergabe des Lions Clubs Schwabmünchen-Lechfeld-Buchloe fand im Hotel Deutschenbaur in Schwabmünchen statt. Michael Grob, Notar in Schwabmünchen, übernahm das Präsidentenamt von Ambros Ablasser.

In seiner Rede machte der scheidende Präsident die Schwerpunkte seiner Amtszeit deutlich. Bereits bei seinem Antritt vor einem Jahr war es sein Ziel, den Club zu verjüngen. Bis heute gibt es drei Neuzugänge, dies mache Ablasser sehr glücklich, betonte er immer wieder bei dem Rückblick. Darüber hinaus dankte er den Lionsfreunden für die tatkräftige Unterstützung bei den alljährlichen Aktivitäten des Clubs.

Die Adventskalender-Aktion brachte 15000 Euro ein

So wurden beispielsweise in der Adventskalender-Aktion in Schwabmünchen und Buchloe 15000 Euro für gemeinnützige Zwecke gesammelt, deren Vergabe vor Kurzem bekannt gegeben wurde. Bei der Spendenübergabe gab es strahlende Gesichter, denn mit diesem Erlös konnten die unterschiedlichsten Einrichtungen und Organisationen in der Region unterstützt werden.

Der neue Präsident Michael Grob dankte Ablasser für seine erfolgreiche Amtsführung. Die bewährten Aktivitäten wolle er gerne beibehalten. Bereits in Kürze beginnen die Vorbereitungen für den Adventskalender und für den Seniorennachmittag Anfang Dezember. Zudem wird sich der Club unter anderem wieder beim Behindertenflugtag in Schwabegg engagieren.

Ein buntes Programm aus kulturellen und politischen Themen werde uns durch das neue Lions Jahr begleiten, sagte Grob. Er freue sich sehr über die Tatsache, dass in seiner Amtszeit ein besonderes Jubiläum stattfinden wird: das 50-jährige Bestehen des Clubs.