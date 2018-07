11.07.2018

Mit Schwung in den Sommer

Großaitinger Grundschüler bringen die Vorfreude auf die Ferien mit Musik und Tanz zum Ausdruck

Von Hieronymus Schneider

Fröhlich und ausgelassen sangen und tanzten die Großaitinger Grundschüler auf der Bühne der Mehrzweckhalle zur Freude der in großer Anzahl versammelten Eltern und Verwandten. Die Freude über das zu Ende gehende Schuljahr und die Vorfreude auf die Sommerferien war deutlich spürbar. Schulleiter Stefan Bader bedankte sich bei Bürgermeister Erwin Goßner für die Unterstützung der Gemeinde bei der musikalischen Ausbildung der Schüler. So wurden ein neuer Musikraum eingerichtet und ein wertvolles, gebrauchtes Klavier angekauft. Der von den Lehrern Christine Steber und Stefan Dorn geleitete Schulchor eröffnete das Konzert mit dem Lied „Endlich Sommer“, welches das Motto des ganzen Abends vorgab. Danach setzte sich ein als Hase verkleideter Schüler auf die Bühnenkante, während der Chor ein „Hasenlied“ im schwäbischen Dialekt sang. Nach dem Lied von einem Stachelschwein, das seine Traumfrau sucht, zog der Chor mit Deutschlandfahnen zu einem Fußballsong über die Bühne, „um die deutsche Mannschaft wieder aufzubauen“. Die Rhythmen der Bläserklassen der dritten und vierten Jahrgangsstufe wurden von der Tanzgruppe der Klasse 2 b unter der Leitung von Anja Kötterle abwechslungsreich interpretiert. Georg Weihmayer bedankte sich für die vielen Glückwünsche zum Sieg seiner Bläserklasse beim Wettbewerb aller bayerischen Bläserklassen des Bayerischen Blasmusikverbandes, der kürzlich in München stattfand. „Dieser Erfolg der vierten Klasse ist ein großer Ansporn für die Drittklässler für eine Wiederholung im kommenden Schuljahr“, sagte Weihmayer. Zu den Paradestücken der Bläserklasse wie der „Sternpolka“ und dem „Fluch der Karibik“ tanzten die Zweitklässler mal in bayerischer Tracht und dann im Piratenlook.

Zwischendurch ertönten die Schläge der Trommlergruppe wie Kanonenschüsse vom Piratenschiff. Nach dem fetzigen „We will rock you“ traten alle Schüler im Fußballfan-Outfit zum großen Finale mit dem Tanz „Wagga Wagga“ auf die Bühne. „Wenn ihr vor den Spielen der deutschen Mannschaft mit ihr gesungen und getanzt hättet, wäre es sicher besser ausgegangen“, sagte Stefan Dorn zum Abschluss und bedankte sich für den großen Probenfleiß aller Schüler.

Themen Folgen