vor 36 Min.

Mit Tempo 10 auf der B17: Autofahrer verursacht Unfall

Ein Lastwagen muss dem schleichenden Auto ausweichen und landet in der Böschung. Die Bergung zieht sich über Stunden hin.

Von Reinhold Radloff

Die Kollision, die sich am Mittwochmorgen ereignet hat, hätte auch wesentlich schlimmer enden können: Gegen 2.15 Uhr fuhr ein 82-Jähriger Mann auf der B17 bei Oberottmarshausen Richtung Süden, und zwar nur mit einer Geschwindigkeit von etwa zehn Stundenkilometern und das ohne Behinderung. Dies erkannte ein Lastwagen-Fahrer zu spät, bremste scharf ab. Er wollte dem Fahrzeug noch ausweichen, streifte es aber leicht und geriet dadurch von der Fahrbahn ab. Der Sattelzug schleuderte daraufhin in einem etwa 30 Grad-Winkel auf den Grünstreifen, durchbrach anschließend das Busch- und Baumwerk und blieb nach rund 30 Metern in einer Wiese stecken. Beim Sattelzug riss die Ölwanne, sodass circa 40 Liter Öl ausliefen. Erstaunlich glimpflich ging der Unfall zumindest für die Männer hinterm Lenkrad aus: Der Lastwagen-Fahrer blieb unverletzt, der ältere Herr erlitt leichte Verletzungen und kam zur Behandlung ins Klinikum Augsburg. Die Bergungsarbeit gestaltete sich schwierig. Um den Lastzug aus dem Straßengraben zu hieven, musste eine Fahrspur gesperrt werden. Die Arbeiten begannen heute gegen 8.45 Uhr und dauerten bis in die Nachmittagsstunden. So entstanden kilometerlange Stauungen. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen dürfte sich laut Polizei auf rund 17500 Euro belaufen.

