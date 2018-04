00:34 Uhr

Mit Vollgas in den Wahlkampf

CSU will absolute Mehrheit im Herbst

Bei der Jahreshauptversammlung der CSU Klimmach-Birkach stand eine Vielzahl an Themen auf dem Programm. Ortsvorsitzender und Stadtrat Stephan Dölle ließ das vergangene Jahr Revue passieren, das ganz im Zeichen der Bundestagswahl stand. In Kooperation mit der CSU Schwabmünchen habe der Ortsverband intensiv Wahlkampf gemacht, wie etwa durch die Beteiligung am Infostand, das Austragen von Broschüren oder auch das Plakatieren zur Wahl und zur Großveranstaltung mit Karl-Theodor zu Guttenberg in der Stadthalle.

Dölle appellierte an die Mitglieder, mit der gleichen Kraft die anstehende Landtagswahl anzupacken: „Mit unserer Landtagsabgeordneten und Staatssekretärin Carolina Trautner haben wir eine starke Direktkandidatin, die wir mit aller Kraft unterstützen wollen. Die absolute Mehrheit zu erreichen ist unser Ziel.“

Bei der Wahl zur Delegierten für die Kreisvertreterversammlung zur Europawahl votierten die Mitglieder einstimmig für die stellvertretende Ortsvorsitzende Christine Bundschuh, Ersatzdelegierter wurde Robert Dölle.

Bei der Diskussion zur Schwabmünchner Stadtpolitik und insbesondere die Ortsteilbelange gingen die Stadträte Uli Weißenbach und Helmut Kugelmann, die auch die Wahlen leiteten, unter anderem auf das Alte Rathaus und das Lehrschwimmbecken ein. Gebhard Bierling und Stephan Dölle ergänzten die Ausführungen und berichteten daneben auch zur Anschaffung des neuen Fahrzeugs der Birkacher Feuerwehr und den Sachstand zur Sanierung der Klimmacher Friedhofsmauer. (SZ)