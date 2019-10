vor 41 Min.

Mit Westküsten-Sound in den Herbst

Die US-Band High South macht Station im Four Corners

Butterweicher, dreistimmiger Gesang, gefolgt von gnadenlos rockigen Harmonika-Soli, einfühlsame Gitarrenklänge und ein authentischer West-Coast-Sound im Stil der Eagles oder der Doobie Brothers, dafür steht High South.

Jamey Garner, Phoenix Mendoza und Kevin Campos werden eigene und gecoverte Songs am Freitag, 11. Oktober, ab 20.30 Uhr von der Bühne der Four Corners Music Hall an der Siemensstraße in Untermeitingen erklingen lassen. Mit von der Partie wird Josh Leo sein, der als Produzent, Musiker und Songschreiber mit den Größen des Genres zusammenarbeitete und Kultstatus erlangte. Im Rahmen ihrer „Change In The Wind Acoustic Tour 2019“ durch Deutschland, Österreich und der Schweiz werden die Musiker im Untermeitinger Kultlokal die Gäste, die sogar aus hunderten Kilometern anreisen, mit ihren Harmonien umgarnen. Ab Ende Oktober werden sie wieder in den USA angesagte Bühnen betreten. (bol)

gibt es im Internet unter www.fourcorners.de oder unter der Telefonnummer 08232/904841.

