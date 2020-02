27.02.2020

Mit dem Fahrrad den Jakobsweg entlang

Anton Hirschmiller aus Klosterlechfeld ist fasziniert vom spanischen Pilgerweg. Auf sieben verschiedenen Touren ist er schon nach Santiago de Compostela gereist. Von Pannen, Schnee und Hitze hat er dabei so einiges erlebt

Von Hieronymus Schneider

Anton Hirschmiller ist mit seinen 70 Jahren ein extrem ausdauernder Radfahrer. Fast jedes Jahr unternimmt er mehrwöchige Touren. Der Jakobsweg nach Santiago de Compostela im Norden Spaniens hat es ihm besonders angetan. Sieben Mal war er schon auf dem Pilgerweg unterwegs.

Begonnen hat es im Jahre 2007 bei einer Wanderung mit den Klosterlechfelder Naturfreunden in Burgwalden. „Dort habe ich ein Schild mit der Aufschrift Jakobsweg entdeckt und wollte genauer wissen, was es damit auf sich hat“, erzählt Hirschmiller. Er erfuhr, dass der schwäbische Jakobsweg von Oettingen bis nach Lindau führt. Die eigentliche Bedeutung des Pilgerwegs zur Selbstfindung brachte ihm die Lektüre von Hape Kerkelings Buch „Ich bin dann mal weg“ nahe. Seine Schwester hatte es ihm geschenkt – sie wusste, wie sehr er sich für den Weg interessierte.

Mit der letzten Buchseite fasste Hirschmiller den Entschluss: „Das mache ich auch.“ Aber nicht zu Fuß, sondern mit dem Fahrrad. Ein halbes Jahr dauerte die Vorbereitung – Tagesetappen von 120 Kilometern mussten geplant, Übernachtungen organisiert und Karten ins Navigationsgerät gespeichert werden. Im Sommer 2008 startete Hirschmiller dann seine erste Tour.

Vorher besorgte er sich einen Pilgerpass bei der Pfarrei St. Max in Augsburg und ein Päckchen mit etwa zwölf Landkarten für den Weg durch die Schweiz, Frankreich und Spanien. Mit 20 Kilogramm Gepäck in je zwei Packtaschen am Vorder- und Hinterrad machte er sich auf den Weg. Über den Dynamo am Fahrrad erzeugte er beim Strampeln den Strom für sein Handy und das Navi selbst. Er folgte dem Originalweg über Bregenz, den St.-Gotthard-Pass und dem französischen Hauptweg über die Pyrenäen bis nach Santiago de Compostela. 2500 Kilometer legte er im Alleingang zurück. „Ich wollte alleine sein, um abzuschalten und zu mir selbst zu kommen“, sagt der Schreiner aus Klosterlechfeld. „Am Anfang war es neugieriges Interesse, aber inzwischen ist es zur Sucht geworden.“

Von nun an brach er jedes Jahr ab Ende Mai von Klosterlechfeld zu einer Tour zur Grabeskirche des heiligen Jakobus in Santiago de Compostela auf – von dort strampelte er weiter bis zum Kap Finisterre am Atlantik, dem sogenannten „Ende der Welt“. Auf verschiedenen Reiserouten besuchte er auch die Wallfahrtsorte Lourdes in Frankreich und Fatima in Portugal. „Etwa 60 Prozent meiner Motivation besteht aus sportlichem Antrieb“, sagt Hirschmiller, der sich die Auszeit als Teilzeitrentner nehmen kann. Den Rest schöpfe er aus seelisch-geistlicher Erbauung beim Besuch von Früh- und Abendmessen in den Kirchen auf dem Weg.

Die wohl außergewöhnlichste Reiseroute wählte Hirschmiller im Jahr 2012. In 50 Tagen legte er 5900 Kilometer zurück, überwand 63900 Höhenmeter und saß 358 Stunden im Sattel. Die Tour führte Hirschmiller von den französischen Alpen zum Mittelmeer und über Marseille und Montpellier nach Spanien. Von dort ging die Reise an der spanischen Mittelmeerküste entlang und über die 3400 Meter hohe Sierra Nevada nach Granada bis zur Südspitze ins britische Gibraltar, wo er für die Fahrt auf den Affenberg einen Euro Maut bezahlen musste. Von dort aus radelte Hirschmiller dann wieder nach Norden über Sevilla bis zum Ziel nach Santiago de Compostela.

Was er auf dieser Reise erlebt hat – von Schnee und Kälte in den Bergen bis zu 49 Grad Hitze und Trockenheit, Fahrradpannen, interessante und merkwürdige Wegbegleiter – erzählt Hirschmiller mit beeindruckenden Bildern in einem Vortrag in der Aula der Klosterlechfelder Grundschule. Mit den Spenden aus dem Vortrag will er einen Schulbau in Nepal unterstützen.

Der Vortrag „50 Tage Jakobsweg“ findet am Freitag, 28. Februar, von 19 bis 21 Uhr in der Aula der Grundschule Klosterlechfeld statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

