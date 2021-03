vor 18 Min.

Mit dem kostenlosen Bürgerbus durchs Aitinger Land

Plus Ein kostenloser Bürgerbus verbindet Großaitingen, Kleinaitingen und Oberottmarshausen miteinander und fährt auch bis Bobingen.

Von Hieronymus Schneider

Der Bürgerbus der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Großaitingen wurde an seinem Standort am Kleinaitinger Rathaus präsentiert. Bürgermeister Rupert Fiehl erläuterte bei dieser Gelegenheit auch den originellen Namen „GOKel“. Die Großbuchstaben stehen für die Mitgliedsgemeinden Großaitingen, Oberottmarshausen und Kleinaitingen und das Anhängsel für elektrisch.

Denn der Bürgerbus mit acht Fahrgastplätzen wird komplett elektrisch angetrieben. Als Taufpaten durchschnitten die drei Bürgermeister der VG, Erwin Goßner, Rupert Fiehl und Andreas Reiter, zusammen mit Familienministerin Carolina Trautner und Landrat Martin Sailer das weiß-blaue Band und gaben damit den Startschuss für das Projekt der drei Gemeinden.

Idee für den Bürgerbus stammt aus dem Jahr 2016

Die Idee und Initialzündung dazu gab schon im Jahre 2016 der damalige Oberottmarshauser Bürgermeister Gerhard Mößner. „Bei der Beschaffung des Fahrzeugs mussten wir lernen, dass das Angebot an Fahrzeugen, so wie wir uns das vorgestellt hatten, entweder zu klein, überdimensioniert oder zu langsam und in Bayern und auch in ganz Deutschland nicht zu finden war. So sind wir im Zuge unserer Recherchen auf die Firma K-Bus in Österreich gestoßen“, erklärte Rupert Fiehl.

In deren Werk in Slowenien werden die Busse um die Antriebseinheit eines PKW Nissan enV-200 herum in Einzelanfertigung gebaut. Aus dem Hinterteil des PKW wird dann noch ein Anhänger für Fahrräder oder Gepäck gefertigt und mitgeliefert. Der Bus ist durch Niederflureinstieg und einem Rollstuhlplatz barrierefrei und bietet acht Fahrgästen Platz.

Bürgerbus fährt auch nach Bobingen

Der Bürgerbus verbindet die drei Mitgliedsgemeinden untereinander und die Ortsteile Reinhartshofen, Hardt und Lechfeld-Nord mit den Hauptorten. Er schafft nach einem festen Fahrplan eine bisher nicht vorhandene Ost-West-Verbindung und bringt die Bürger zu den Knotenpunkten des öffentlichen Nahverkehrs wie dem Bahnhof in Oberottmarshausen oder die zentrale Bushaltestelle in Großaitingen. Auch der Bahnhof und das Rathaus in Bobingen werden angefahren, womit auch das Corona-Impfzentrum des südlichen Landkreises gut erreicht werden kann.

Die Route eins startet täglich um 9.56 Uhr in Großaitingen-Nord und endet nach vier Runden um 19.44 Uhr in Hardt. Die zweite Route führt von Hardt über alle Stationen wieder zurück. Die Fahrgäste haben also genügend Zeit, Einkäufe oder Arztbesuche zu erledigen oder auch gemütlich zum Mittagessen oder Kaffeenachmittag einzukehren, sobald die Gaststätten wieder öffnen dürfen.

Fahrten sind kostenlos

Und das Beste daran ist, dass die Fahrten dauerhaft kostenlos sind. Martina Crostewitz ist die Chef-Fahrerin und ebenso wie ihre Kollegen bei der Gemeinde Kleinaitingen angestellt. Der Strom für den Bürgerbus kommt aus den beiden festen Ladestationen beim Rathaus, an dem auch der Elektro-PKW Nissan des Seniorenfahrdienstes betankt wird. Zusätzlich gibt es ein mobiles Ladegerät in der Garage des Bürgerbusses.

Die Finanzierung des Bürgerbusses steht auf mehreren Säulen. 2018 bewarb sich die VG Großaitingen um Fördermittel des Bundes und erhielt im zweiten Anlauf die Zusage für die Anschaffung des Busses, weiterer E-Fahrzeuge und für eine Schnellladestation. Der Bus alleine kostete rund 160.000 Euro, davon zahlte der Bund rund 65.000 Euro und noch fast 18.000 Euro für die Ladesäule. An den Restkosten beteiligt sich der Landkreis Augsburg mit 60 Prozent bei der Fahrzeuganschaffung und dem Betrieb des Bürgerbusses für drei Jahre. Ein Förderantrag liegt noch mit offenem Ausgang bei der Regierung von Schwaben, hier hoffen die drei Projektgemeinden nochmals auf 10.000 bis 20.000 Euro, den Rest finanzieren sie selbst.

Und schließlich unterstützen auch die Lechwerke mit einer Beteiligung an der Errichtung der Schnellladesäule und durch Kommunale Werbepartnerschaft mit zweijährigen Kooperationsverträgen das Projekt. Diese beinhalten die Befreiung von der Grundgebühr für den Autostromvertrag und 3000 Kilowattstunden pro Fahrzeug und Jahr. Bei der Kalkulation der Unterhaltskosten geht die Verwaltungsgemeinschaft von rund 70.000 Euro aus, somit verbleiben für die Gemeinden pro Jahr ein Anteil von rund 28.000 Euro.

Die Idee für den originellen Namen GOKel kam vom Schwabmünchner Architekten Gerhard Birkle, der sich an der Namensfindung über soziale Medien beteiligte. Der ausgewählte Name wurde mit dem Logo eines Gockels im Fahrzeugdesign gestaltet und so heißt es seit dem 2. März überall im Aitinger Land: „Der GOKel kommt“.

