vor 46 Min.

Mit der Taschenlampe zum Konzert

Junge Musiker proben fleißig für ihren Auftritt am Samstag in Bobingen. Das Publikum hat dabei auch eine Aufgabe

Von Anja Fischer

Notenblättergeraschel, klirrende Becken und ein oder zwei vorsichtig angeblasene Töne zeigen den Beginn der Proben für die Ohrenwecker der Stadtkapelle Bobingen an. Dann spielen alle gemeinsam und folgen den Anweisungen von Dirigent Milos Glückmann. Die jungen Musiker üben für ihren Auftritt in der evangelischen Dreifaltigkeitskirche in Bobingen.

Dort zeigen die Ohrenwecker am Samstag, 19. Oktober, beim „Taschenlampenkonzert“, was sie gelernt haben. Ein schummrig-verrücktes Mitmach-Konzertexperiment, bei dem für die Besucher vor allem eines gilt – die eigene Taschenlampe mitzubringen und mitzuleuchten. Denn beim Taschenlampenkonzert darf gerne mitgemacht werden. Ab 18.30 Uhr werden die Ohrenwecker zusammen mit Erzähler Pfarrer Peter Lukas musikalisch die Geschichte eines alten, verlassenen Hauses darstellen, in das nach und nach die verschiedensten Bewohner einziehen.

Alte und junge Menschen, Familien, Alleinstehende, Menschen aus verschiedenen Nationen werden nach und nach das alte Haus zu neuem Leben erwecken. Dirigent Milos Glückmann hat die Geschichte des Hauses selbst verfasst und mit geeigneten Musikstücken unterlegt. Nicht nur die jungen Musiker der Ohrenwecker sind von der musikalischen Erzählung begeistert.

Das Taschenlampenkonzert wird ein ganz besonderes Konzertereignis für Familien und Menschen jeden Alters. Der Eintritt dazu ist frei, um Spenden für die Jugendarbeit wird gebeten. Und wer mitleuchten will: Taschenlampe nicht vergessen.