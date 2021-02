vor 12 Min.

Mit der gesparten Mehrwertsteuer wird in Königsbrunn Gutes getan

Plus Seit Sommer spendet das Team des Frischhofs die gesparte Mehrwertsteuer an Königsbrunner Vereine. Die Centbeträge haben ein stattliches Ergebnis gebracht.

Von Marion Kehlenbach

Kleinvieh macht auch Mist. In diesem Fall waren es Hühner, die den Rohstoff lieferten und bei der Spendenaktion des Frisch-Hühnerhofs kam ordentlich etwas zusammen: 1890 Euro übergaben nun Karin Frisch vom Frisch-Hofladen und ihre Schwester Tina an den Königsbrunner Hilfsfonds.

Zusammengekommen war diese Summe im November letzten Jahres durch die gesenkte Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent beziehungsweise im ermäßigten Steuersatz von sieben auf fünf Prozent. Das machte dann je nach Sorte pro Eierkarton weniger als fünf Cent Unterschied. Für den Verbraucher waren es nur kleine Beträge. Alles für die begrenzte Zeit umzuetikettieren hätte aber einen großen Aufwand bedeutet, erklärt Karin Frisch. So entstand in der Familie die Idee, diese Mehreinnahmen einem karitativen Zweck zu spenden. In jedem Monat kam eine andere Königsbrunner Einrichtung in den Genuss der Spende, insgesamt kamen so fast 10.000 Euro zusammen.

Königsbrunner spendeten jeden Monat mehr Geld

Haben sich die Kunden denn nicht beschwert, dass sich die Mehrwertsteuersenkung nicht auf den Produktpreis ausgewirkt hat? Nein, erzählt Karin Frisch: „Im Gegenteil. Viele haben gesagt, dass sie die Aktion gut finden und noch extra etwas gespendet.“ Dafür war eine Spendendose auf den Tresen gestellt worden. Zusammengekommen ist das Geld in allen Verkaufsfeldern: im Hofladen, auf den Wochenmärkten und dem Eierautomaten. Gespendet wurde unter anderem an die Freiwillige Feuerwehr, das Fritz-Felsenstein-Haus und die Königsbrunner Tafel. Die Spendenbereitschaft habe sich stetig gesteigert, beobachtete Karin Frisch, wobei der Hilfsfond auch davon profitiert, dass der November traditionell sehr umsatzstark sei.

Hilfsfonds-Vorsitzende Brigitte Holz und Schriftführerin Elisabeth Rathmann berichten von der Dringlichkeit der Spenden. Besonders da der Verein aufgrund der Pandemie letztes Jahr keinen Künstlermarkt organisieren konnte und auch der große Kinderfaschingsball in der Willi-Oppenländer-Halle ausfallen wird. Beide ehrenamtlich organisierten Veranstaltungen waren immer eine sichere Einnahmequelle für den karitativen Verein.

Königsbrunner Hilfsfonds hilft Familie bei finanziellem Engpass

Die Zahl der Bedürftigen ist aber weiterhin hoch „und darunter sind immer mehr ältere Menschen“, sagt Rathmann. Holz berichtet von einigen Beispielen, in denen der Verein helfen konnte, wenn staatliche Hilfe aus unterschiedlichen Gründen nicht greift. Unter anderem habe man einer jungen Mutter, die plötzlich nicht mehr die Miete und den Strom bezahlen konnte, nachdem ihr Partner alles stehen und liegen ließ und auf Nimmerwiedersehen verschwand, aus der Notlage spontan helfen können. „Bis die Anträge beim Jobcenter durch sind, vergeht seine Zeit. Da konnten wir dann zur Überbrückung helfen.“

Über die Notfälle wird der Hilfsfond vom Sozialbüro der Stadt informiert. Dort werden auch die Anträge für die Unterstützung gestellt.

