Mit der neugierigen Maus bis auf den Mond

Wie die Vorlese-Nachmittage in der Königsbrunner Stadtbücherei ablaufen und was die Kinder dabei lernen

Von Sabine Hämmer

Das Vorlesen für Kinder zwischen vier und sieben Jahren ist ein beliebtes Angebot der Königsbrunner Stadtbücherei. Es wird das ganze Jahr über – mit Ausnahme der Sommerferien – dank vier ehrenamtlicher Vorleser, drei Damen und einem Herren, jeweils dienstags von 16.30 Uhr bis 17 Uhr angeboten. Den Auftakt nach den Sommerferien setzte kürzlich Heidi Langel, selber langjährige Mitarbeiterin in der Stadtbücherei. „Seit meinem Ruhestand vor zwölf Jahren lese ich den jüngeren Büchereibesuchern gerne aus Bilderbüchern vor und plaudere mit ihnen über den Inhalt“, sagt Heidi Langel. „Dadurch wird den Kindern die Freude am Buch spielerisch vermittelt und die Stadtbücherei ein vertrauter Ort, wo sie auch zahlreiche Bücher und Spiele für zu Hause ausleihen können.“ Büchereimitarbeiterin Hildegard Häfele leistet stets die Vorarbeit für die Vorlesezeit und sucht altersgerechte, passende Bücher, Neuveröffentlichungen, aber auch Klassiker hierfür aus.

Diesmal wählte sie einen älteren Kinderbuchklassiker aus: „Armstrong, die abenteuerliche Reise zum Mond“ von Torsten Kuhlmann. In dem liebevoll illustrierten Band gelingt es einer wissbegierigen Maus trotz etlicher Hindernisse letztendlich ihren Traum zu verwirklichen: Sie fliegt zum Mond und stellt zum Beweis dort neben ihren Mäusefußspuren auch die Mäusefahne auf. Trotz warmer Außentemperaturen sind sieben Kinder, begleitet von ihren Müttern, zum Vorlesen gekommen. „Meist besuchen bis zu neun Kinder das Angebot“, weiß Heidi Langel. Nachdem die jungen Gäste auf ihrer Teilnehmerkarte von Heidi Langel einen Stempel bekommen haben – nach 15 Stempeln erhalten sie von der Stadtbücherei eine Überraschung – setzten sie sich rund um diese ins gemütliche Lese-Eck. Fragen zur Handlung, eigene Kommentare sind gefragt, erläutert Heidi Langel. So auch diesmal: Konzentriert lauschen sechs Mädchen und ein Junge der spannenden Mäusegeschichte. Als sie hören, dass die Maus den neu genähten Raumanzug im Wasserbecken auf Dichtheit testet, fallen allen eigene Schwimm- und Taucherlebnisse ein. Sie erzählen vom Schwimmunterricht und der Seepferdchenprüfung. „Noch bevor ich Schwimmen konnte, bin ich bereits getaucht“, berichtet der siebenjährige Jonathan. Neben heiteren Episoden lernen die jungen Zuhörer allerlei wissenswertes über die erste Landung auf dem Mond vor 50 Jahren. „Bei so viel Begeisterung ist es auch kein Problem, dass die veranschlagte Lesezeit diesmal um zehn Minuten überzogen ist“, sagt Hildegard Häfele, die an die Kinder zur Belohnung für ihren Besuch farbenfrohe Plüschleseraupen verteilt und herzlich einlädt, auch künftig zu den Vorlesedienstagen zu kommen.

„Neben den Stammvorlesern würde sich die Stadtbücherei über flexible junge Nachwuchsvorleser freuen, die sich auch nicht dauerhaft festlegen müssten“, ist ihr Wunsch für die Zukunft.

