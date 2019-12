vor 21 Min.

Mit kleinen Klötzen das Gehirn trainieren

Freizeit Im Königsbrunner Generationenpark wird jede Woche Rummikub gespielt. Bei dem Spiel hat jeder sein eigenes System. Was Initiatorin Marcella Wolf noch so alles plant

Von Claudia Deeney

Königsbrunn „Wir können beide gut verlieren“, sind sich Karin Schreyer und Ingrid Waldeck einig. Sie spielen um des Spielens willen, haben Freude daran, ihr Gehirn zu trainieren sowie ihr Glück auszutesten und freuen sich natürlich, wenn sie gewinnen. Aber im Vordergrund steht für sie der Weg dorthin. „Weiter“ so lautet die Ansage, wenn einer der beiden Spielerinnen ihren Zug beendet hat, dann ist die andere dran und schaut, dass sie möglichst viele Punkte los wird. Denn das ist das Ziel bei Rummikub. Hier gewinnt, wer am Ende die wenigsten Punkte vorweisen kann.

Karin Schreyer und Ingrid Waldeck sind versierte Rummikub-Spielerinnen und obwohl es im Café des Generationenparks (GP) keine Zeitbegrenzung gibt, geht das Zahlenspiel gut voran. Die Züge sind überlegt, und keine der beiden Damen strapaziert die Geduld der Gegnerin.

„Wenn wir mehrere Akteure sind und einer zu lange überlegt, dann geben wir schon mal ein Zeichen, dass es schneller gehen darf“, so Karin Schreyer. Sie spielt Rummikub seit rund 20 Jahren, ihre Kollegin Ingrind Waldeck erst seit ungefähr drei Jahren. „Ich habe das Spiel hier im Café gelernt“, so Ingrid Waldeck.

Als Besucher des GP-Cafes kommt man um Rummikub nicht herum. Jeden Mittwochnachmittag treffen sich hier Bewohner des GP und Besucher aus der Brunnenstadt. Und sobald Kaffee und Kuchen genossen und die ersten Neuigkeiten untereinander ausgetauscht wurden, bilden sich an den Tischen die Gruppen und es geht los.

Die schwarzen Ständer für die Spielsteine werden verteilt und jeder Akteur erhält 14 dieser Steine, die mit Zahlen von eins bis 13 in verschiedenen Farben gekennzeichnet sind.

Rummikub kann man zu zweit oder auch mit mehr Personen spielen. „Mehr als acht Leute an einem Tisch macht aber keinen Sinn“, so Marcella Wolf, die als Kümmerin des GP jeden Mittwoch anwesend ist. Sie spielt Rummikub auch daheim gerne, beteiligt sich aber nicht aktiv an den Nachmittagen und findet es ganz besonders schwer, nur zuzusehen. Zusammen mit der Zeitbörse hatte Wolf vor einigen Jahren die Idee einen Spieleabend in die Tat umzusetzen und so kam Rummikub ins Leben der Café-Besucher im GP. Und dabei ist es bis heute geblieben. Jeder der damit mal angefangen hat kommt von diesem, bereits im Jahr 1930 erfundenen Spiel anscheinend nicht wieder los. Es ähnelt dem Kartenspiel Rommé und wurde in Ungarn von Ephraim Hertzano nach dem Vorbild des Kartenspieles konstruiert, weil Spielkarten zur damaligen Zeit dort verboten waren. Seinen Siegeszug um die Welt trat Rummikub von Israel aus an, wohin der Erfinder auswanderte, und landete in den 1980er Jahren in Deutschland.

Und nun auch seit einiger Zeit in Königsbrunn, denn die Damen und Herren im Café strengen sich nicht nur einmal in der Woche an, um ihr Gedächtnis und strategisches Denken zu trainieren, sondern haben auch schon teilweise an der von der Zeitbörse ausgerichteten Stadtmeisterschaft teilgenommen. Derzeit stehen laut Marcella Wolf Überlegungen im Raum, die bayrischen Meisterschaften nach Königsbrunn zu holen.

Das sind durchaus ehrgeizige Ziele, denn bei Meisterschaften geht es ein bisschen anders zu als im Café, wie Ingrid Waldeck berichtet: „Da darf man gar nicht reden oder lachen während der Partie und man bekommt sogar Strafpunkte, wenn man die Spielsteine nicht ganz ordentlich in einer Reihe hinlegt“.

Genau das ist ihr nämlich passiert. Sie war so glücklich über ihre Zahlenreihe, dass sie das letzte Plättchen nicht ganz fein und richtig platzierte und musste drei neue Steine ziehen. Trotzdem landete sie bei den deutschen Meisterschaften in Köln im letzten Monat ziemlich weit vorne, was nicht nur ein Erfolg, sondern auch eine kleine Genugtuung für sie war. „Bei Meisterschaften gibt es zudem, wie beim Schach eine Zeitbegrenzung“, so Kaerin Schreyer. So erklärt sich auch, dass sie gerne Strategien anwendet und beim Rummikub nicht einfach alles raus legt, sondern sich auch Gedanken um den nächsten und gerne auch den übernächsten Zug macht.

Das handhabt ihre Kollegin Ingrid Waldeck anders, sie legt gerne ab, was ihr möglich ist, denn sonst kann es ja passieren, dass das Spiel beendet ist und sie hat noch Steine übrig, die längst auf dem Tisch liegen könnten. Auch Marcella Wolf ist eine Spielernatur, die gerne alles auf den Tisch legt, wie sie zugibt.

Bei Rummikub ist es eigentlich egal, welcher Spielertyp man ist. Denn es kommt zwar schon darauf an, dass man als Spieler die verschiedenen Varianten im Blick behält; Glück gehört aber auch dazu, denn man weiß ja nie, welchen Stein man als nächstes zieht.

Glück und Strategie sind eine perfekte Mischung für Rummikub-Fans und Marcella Wolf betont auch: „Es ist leicht zu erlernen und wir freuen uns über alle Neueinsteiger, die ihr Glück und ihr Können bei uns versuche und einsetzen wollen“.

Öffnungszeit Das Cafe im Generationenpark, Dietrich-BonhoefferStr. 40, ist immer Mittwoch von 14 bis 17 Uhr geöffnet, außer an Feiertagen.

