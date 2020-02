vor 26 Min.

Mit neuen Gästen Richtung Saisonhöhepunkt

Der CCK Fantasia veranstaltet am Wochenende zwei Events in Königsbrunn. Eines davon ist bereits ausverkauft

Die Kelten tanzend live erleben oder auch zurück in die Steinzeit? Die Faschingssaison geht ihrem Höhepunkt entgegen. Am Wochenende gibt es in Königsbrunn zwei große Veranstaltungen des CCK Fantasia.

Wer das spektakuläre Bühnenprogramm sehen und dabei gerne Kaffee und Kuchen genießen möchte, kann dies am Sonntagnachmittag beim 2. Shownachmittag dieser Saison tun. Der Verein organisiert im Saal des evangelischen Gemeindezentrum St. Johannes das aufwendige Event für alle, die Fasching gerne in gemütlicher Runde verbringen wollen, ohne sich die Nächte um die Ohren zu schlagen.

Dabei gibt es auch viel Neues zu sehen, betont Präsident Jürgen Langhammer: „Wir wiederholen nicht einfach den ersten Shownachmittag, sondern holen neue Gastgruppen von außerhalb auf unsere Bühne.“ Mit dabei sein werden beispielsweise die Lechana aus Gersthofen, die Fidelitas aus Rennertshofen, die Narrneusia mit Kids und Erwachsenen aus Neusäß sowie der Faschingsclub aus München Neuhausen. Eine bunte Mischung, die eingerahmt wird, durch die Auftritte der eigenen Gruppen des CCK. „Alle unsere Tänzer und Tänzerinnen sind mit dabei, von den Minis angefangen, über Kids und Jugendgruppen bis hin zur Showtanzgruppe und den Taktlosen 2.0“, sagt Dieter Schwab, CCK-Vorsitzender und Tänzer.

Auf der Suche nach „Verborgenen Schätzen“ wechseln die Aktiven nicht nur in Windeseile ihre Kostüme, sondern bieten auch kulturell durchaus interessante Einblicke in die Zeitepochen. So kommen die Kelten etwas brachialer auf der Tanzfläche daher als die orientalisch anmutenden Schatzsucher. Wer da etwas Süßes für die Nerven braucht, der hat reichlich Auswahl an Kuchen und Torten.

„Die Zusammenarbeit mit den Damen des CSU-Ortsverbandes hat sich bestens bewährt, sie sorgen für das leibliche Wohl unserer Gäste“, sagt Langhammer. Der anstehende Shownachmittag ist mit fünf Euro Eintritt sehr günstig und deshalb traditionell auch gut besucht.

Das gilt noch mehr für die Kinderbälle: Die zweite Auflage am Samstag, 8. Februar, ist bereits komplett ausverkauft und die Verantwortlichen bitten um Verständnis, dass Eltern mit Kindern, die bisher keine Karten haben, leider nicht eingelassen werden können. „Das ist immer extrem hart, kleinen Besuchern, die sich freuen, nicht die Türen öffnen zu können, aber wir müssen das dann schweren Herzens tun“, sagt Dieter Schwab.

Es gebe sicherheitstechnische Vorgaben für die Veranstalter und daran habe man sich zu halten. (deen)

über das Reisebüro: Flugbörse Augsburg-Land, Bürgermeister-Wohlfarth-Str. 7 in Königsbrunn. Der Shownachmittag findet statt im evangelischen Gemeindezentrum St. Johannes, Friedhofstr. 2, Königsbrunn.

