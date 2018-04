vor 40 Min.

Mit wohltätigem Engagement und neuen Köpfen

Der Förderverein der Bereitschaftspolizei Königsbrunn unterstützt die Ordnungshüter mit Spenden

Ein Jahresrückblick und Neuwahlen standen im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung des Fördervereins der V. Bereitschaftspolizeiabteilung Königsbrunn.

In seinem Bericht ließ der Vorsitzende Armin Böhm die Arbeit des vergangenen Jahres noch einmal Revue passieren. Dabei erklärte er, wie der Verein die Bereitschaftspolizei unterstützt. Einen großen Pavillon für Partys, zwei Waschmaschinen für Polizeischüler, ein E-Piano und die technische Ausstattung für den Chor – das alles habe der Verein für die Abteilung gespendet. Auch die Nikolauspäckchen für den Weihnachtsmarkt habe der Verein organisiert. Der 2016 gegründete Verein war dabei auch karitativ aktiv, mit einer Geldspende für die Angehörigen eines verstorbenen Polizeibeamten sowie dem Verein einsmehr, einer Initiative von Eltern mit Kindern, die das Downsyndrom haben. „Wir können stolz auf unsere Arbeit sein“, lautete das Fazit des Vereinsvorsitzenden Böhm. Die Finanzierung von Reisebussen für Ausflugsfahrten von rund 200 Beschäftigten der Bereitschaftspolizei sei bereits in der Vorbereitungsphase. Darüber hinaus strebe der Verein die Erschließung weiterer Einnahmequellen sowie die Werbung neuer Mitglieder an.

Nur wenige personelle Änderungen brachten die Neuwahlen des Vorstands. Neu gewählt wurden Stefan Buchner als Zweiter Vorsitzender, Helmut Kubsch als Beisitzer sowie Michael Flossmann als Kassenprüfer. Alle weiteren Vorstandsmitglieder wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Mit der Verjüngung des Vorstands bis zu den nächsten Wahlen in zwei Jahren steht ein großer Wandel auf der Wunschliste des Vereins. (AZ)