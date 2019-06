vor 36 Min.

Mit zwei Promille unterwegs: Betrunkener Mann stürzt vom Fahrrad

Leicht verletzt wurde ein Mann, der in Schwabmünchen von seinem Fahrrad stürzte. Er war erheblich alkoholisiert.

Ein 69 Jahre alter Radfahrer ist am Dienstag gegen 12.30 Uhr betrunken vom Rad gestürzt. Er war auf dem kombinierten Fuß- und Radweg neben der Schwabegger Straße in Richtung Giromagnystraße in Schwabmünchen unterwegs. Am dortigen Kreisverkehr stürzte er ohne Fremdeinwirkung. Mit nur leichten Verletzungen wurde er vorsichtshalber in die Wertachklinik nach Bobingen gebracht.

Der Radfahrer stand nach Angaben der Polizeiinspektion Schwabmünchen erheblich unter Alkoholeinfluss (2,08 Promille). Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Zudem sucht die Polizei eine unbekannte Ersthelferin, die den Unfall beobachtete, als Zeugin. Sie wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 08232/96060 zu melden. (SZ)

