vor 23 Min.

Mitreißende Darbietungen mit musikalischer Bandbreite

Die Königsbrunner Gymnasiasten liefern bei ihrem Sommerkonzert ein beeindruckende Leistungsschau ab.

Von Sybille Heidemeyer

Ein abwechslungsreiches und erstklassiges Sommerkonzert hat auch in diesem Jahr wieder das Gymnasium Königsbrunn für Schüler, Lehrer, Eltern und Freunde zum Ende des Schuljahres in der Zweifachturnhalle veranstaltet.

Schulleiterin Eva Focht-Schmidt zeigte sich in ihrer Begrüßung sichtlich stolz, „den musikalischen Höhepunkt des Schuljahres mit vielen verschiedenen Ensembles“ zu präsentieren. Als Instrumentalisten oder Sänger begeisterten zahlreiche Schüler quer durch die Jahrgangsstufen in Gruppen oder als Solokünstler mit ihrem Talent, ihrem Können und ihrer Freude an der Musik. Dabei reichte das Spektrum von klassischen Stücken über Filmmusik und Oper bis zu aktuellen Popsongs.

Die Streicher Clara und Therese Ziche und Jonas Wiedemann eröffneten mit Lehrer Christian Dirsch am Flügel den Abend souverän mit einem Satz aus Beethovens Klavierquartett in Es-Dur. Das Kammerorchester unter der Leitung von Johannes Hornberger präsentierte beeindruckend einen Ausschnitt aus Händels „Feuerwerksmusik“ und das „James-Bond-Theme“. Franziska Kreittmayr (Klarinette), Clara Ziche und Sophie Schmitt (beide Violine) überzeugten mit hochkarätigen Soloauftritten.

Auch ganz junge Musiker zeigen ihr Können

Die Möglichkeit, vor der Schulgemeinschaft aufzutreten, nahm auch Tim Klüppel, der erst seit einigen Monaten Klavier spielt, mit dem „Springfrosch-Boogie“ wahr. Für eine respektable Interpretation des Lieds „Misty Mountains“ aus dem Film „Der Hobbit“ fanden sich Magnus Sommer (Gesang), Anna-Lena Kröpfl (Violine) Finn Birk (Fagott) und Simon Schmid (Gesang und Cello) als Ensemble zusammen.

Brasilianische Lebensfreude schwappte beim fröhlich-rhythmischen Samba Batuca der Samba-Band unter der Leitung von Christian Dirsch auf das Publikum über. Eine anspruchsvolle Percussion-Darbietung boten auch Magnus Bumiller, Chris Schneider, Simon Kriegel und Johannes Hornberger, die voll konzentriert ihre Trommeln bearbeiteten. Die Schulband mit Sängerin Katharina Geißler riss die Zuschauer unter anderem mit „Believer“ der Imagine Dragons und Adeles „Rolling in the Deep“ mit.

Königsbrunner Vokalensemble begeistert mit Beatboxer

Mit der Chorklasse 5c, dem Unterstufenchor, dem Schulchor und einem Vokalensemble standen verschiedene Gesangsgruppen auf der Bühne. Aus diesen stach das Vokalensemble mit Beatboxer Ruben Fey unter der Leitung von Annika Ryssel mit dem Lied „Sing“ der A-cappella-Gruppe Pentatonix hervor. Aufhorchen ließ die solistische Gesangsdarbietung von Antonia Mößner mit einem selbst geschriebenen Lied an der Ukulele. Zum Finale legte die Bigband des Gymnasiums unter Leitung von Peter Salger einen grandiosen Auftritt hin.

Nicht nur die jungen Künstler und die Musiklehrer auf der Bühne wurden mit viel Applaus bedacht. Er galt auch der Moderation, dem perfekt eingespielten Bühnenumbau und der ausgefeilten Licht- und Tontechnik, die allesamt in den Händen der Gymnasiasten lagen.

Themen Folgen