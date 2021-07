Bald entsteht hier der neue Dorfplatz von Mittelneufnach

Plus Für die geplante neue Dorfmitte in Mittelneufach werden zwei Häuser abgerissen. Neuen Ärger gibt es um den Gelben Sack.

Zwei ältere Anwesen in der Schulstraße sowie Alpenstraße werden demnächst abgerissen: Ein Teil der Grundstücke soll für den Kindergarten verwendet werden. Auf dem anderen soll der "Dorfplatz Mittelneufnach" entstehen. Einstimmig wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung für die Kostenvereinbarung mit dem Amt für Ländliche Entwicklung zum Abbruch gestimmt. Bürgermeisterin Cornelia Thümmel wurde auch bevollmächtigt, das wirtschaftlichste Angebot für die Abbrucharbeiten zu beauftragen, wenn die Genehmigung für die Vereinbarung endgültig vorliegt.