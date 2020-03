22:10 Uhr

Mittelneufnach: Cornelia Thümmel bleibt Bürgermeisterin

Plus Cornelia Thümmel bleibt Bürgermeisterin in Mittelneufnach. Mit 63 Prozent setzt sie sich gegen den CSU-Kandidaten Alois Auer durch.

Von Karin Marz

In Mittelneufnach bleibt die amtierende Bürgermeisterin auch weiterhin Rathauschefin. Insgesamt stimmten 407 Wähler für Cornelia Thümmel, was 63 Prozent der Stimmen bedeutete. 235 Wähler waren für Alois Auer (37 Prozent), so das vorläufige Ergebnis am Sonntagabend. Auer unterlag bereits vor sechs Jahren als Bürgermeisterkandidat seiner Gegenkandidatin Thümmel.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Thümmel gewinnt mit selbst gegründeter Partei Bei der vorherigen Kommunalwahl ging sie für die CSU ins Rennen, doch auf der jetzigen Nominierungsversammlung wurde Alois Auer als Bürgermeisterkandidat gewählt. Daher gründete Thümmel nun ihre eigene Liste „Fortschritt Mittelneufnach“ und gewann schließlich die Wahl. „Vor Verkündigung der Wahl war ich sehr aufgeregt; schließlich wusste ich nicht, ob es klappt. Der Wahlkampf war nicht einfach“, berichtete Thümmel im Wahllokal gestern Abend. Sie erklärte, dass die Wahl auch wie ein Zeugnis sei – ausgestellt von den Wählern für die Arbeit der letzten sechs Jahre als Bürgermeisterkandidatin. „Daher freue ich mich sehr über das positive Ergebnis.“ Auch im Wahllokal freuten sich Gäste und Gemeinderatskandidaten über die Wiederwahl der Bürgermeisterin und gratulierten. Hier finden Sie die aktuellen Ergebnisse aus der Region. Und in unserem Liveblog halten wie Sie über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.

Themen folgen