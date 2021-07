Corona: Polizei löst Party im Bauwagen in Mittelneufnach auf

Eine Party bei Mittelneufnach läuft aus dem Ruder. Was die Gäste nun erwartet.

Die Polizei musste eine aus dem Ruder gelaufene Party in einem Bauwagen westlich von Mittelneufnach am Samstag in den Morgenstunden auflösen. Zahlreiche Gäste liefen bei Annäherung der Polizeistreife davon. Zurück seien einige offensichtlich angetrunkene Jugendliche und eine Menge an Unrat geblieben, berichtet die Polizei.

Die Partybesucher erwartet nun ein Verfahren nach dem Infektionsschutzgesetz. Im Nachgang wurde zudem bekannt, dass die Gäste auf dem Heimweg mehrere Verkehrszeichen herausgerissen und mitgenommen hatten. Die Polizei sucht hierfür Zeugen, Hinweise werden unter der Nummer 08232/96060 entgegengenommen.