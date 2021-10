Mittelneufnach

vor 19 Min.

Das wird gefeiert: Die Kulturschmiede Stauden gibt es seit zehn Jahren

Plus „Große Namen - kleine Bühne“ - dieses Motto zeichnet die Kulturschmiede schon von Anfang an aus.

Von Marcus Angele

Seit 2012 sorgt ein kleiner Verein in den Stauden immer wieder für kulturelle Höhepunkte. Das Motto war dabei immer gleich: „Große Namen - kleine Bühne“. So gaben sich in den vergangenen Jahren zahlreiche Stars wie Luise Kinseher, Chris Boettcher, die „Queen of Hammond“ Barbara Dennerlein, die schottische Kultband Scocha oder auch die bayerische Kabarettlegende Gerhard Polt die Klinke in die Hand.

