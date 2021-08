Dorferneuerung in Reichertshofen soll über eine Million Euro kosten

Plus Das zuständige Ingenieurbüro hat einen Vorentwurf für die Gestaltung der Hauptstraße vorgelegt. Die Kosten von rund 1,3 Millionen Euro sorgen für Diskussionen im Gemeinderat.

Bei der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause sprachen die Räte noch über ein großes Thema: Die Dorferneuerung und Umgestaltung der Hauptstraße im Ortsteil Reichertshofen. Ein Vorentwurf wurde beschlossen, doch bis der Spatenstich erfolgt, müssen noch einige bürokratische Hürden gemeistert werden.