Fasching: Michael Hubers Weg vom Hofmarschall zum Präsidenten der Neufnarria

Plus Michael Huber löst Benjamin Schnitzler nach sechs Jahren an der Spitze der Mittelneufnacher Faschingsgesellschaft Neufnarria ab.

Eine kleine Ära ging bei der jüngsten Generalversammlung der Faschingsgesellschaft Neufnarria zu Ende: Benjamin "Beef" Schnitzler gab nach sechs Faschingsjahren die Vereinsführung an den bisherigen Zweiten Vorsitzenden und Hofmarschall Michael Huber ab. Neu ist Stefan Jaschek als neuer Zweiter Vorsitzender.