Gibt es in Mittelneufnach bald eine Stockschützenanlage?

Plus Der TSV Mittelneufnach stellt die Pläne für eine neue Stockschützenanlage im Gemeinderat vor. Wie die Gemeinde reagiert.

Der TSV Mittelneufnach möchte in naher Zukunft eine neue Sportmöglichkeit für Alt und Jung anbieten. Auf der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte Harald Glas als Vertreter des Vereins die Pläne für eine neue Stockschützenanlage vor.